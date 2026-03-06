Şenol Çorlu, Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü oldu. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamayla duyurulan görevlendirmenin ardından spor kamuoyunda deneyimli futbol adamının kariyeri ve geçmişi yeniden merak konusu haline geldi. Peki, Şenol Çorlu kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi yapılanması kapsamında yeni bir atamayı duyurdu. Kulüpte geçmiş yıllarda hem futbolcu olarak hem de farklı görevlerde yer alan Şenol Çorlu’nun Futbol Akademi Genel Koordinatörü olarak göreve getirildiği açıklanırken, deneyimli ismin kariyeri ve futbol geçmişi yeniden gündeme geldi.

ŞENOL ÇORLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Petrol Ofisi takımında profesyonel olarak adım atan Çorlu, attığı goller ve performansıyla kısa sürede dikkat çekti. Genç yaşlarda milli takıma giren Çorlu, 1978 yılında Polonya ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında genç milli formayı giydi.

1979 yılında Orduspor’a transfer olan Çorlu, burada gösterdiği performansla 1. Lig’de adından söz ettirmeye başladı. 1981’de Sakaryaspor’a transfer olan futbolcu, aynı yıl Sovyetler Birliği ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Kariyeri boyunca 15 kez A Milli, 10 kez Ümit Milli ve 3 kez de Genç Milli olmak üzere toplam 28 kez milli forma giyen Çorlu, milli takım kariyerinde toplam 5 gole imza attı.

1984 yılında sarı-lacivertli kulübe transfer olan Çorlu, özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çekti. 1985-86 sezonunda attığı 14 golle takımın en etkili oyuncularından biri olurken, Avrupa kupalarında Bordeaux’ya karşı attığı gol Fenerbahçe tarihinin önemli anlarından biri olarak hafızalarda yer aldı.

Fenerbahçe’de 1992 yılına kadar forma giyen Şenol Çorlu, bu dönemde sarı-lacivertli takımın kazandığı 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Süper Kupası başarısında kadroda yer aldı. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etti. Edirnespor (1997), Aydınspor (1998), Malatyaspor (1998) gibi takımlarda teknik direktör olarak görev aldı. 1999 yılında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör oldu. 2014-2019 yılları arasında Fenerbahçe U21 takımının başına getirildi.

FENERBAHÇE FUTBOL AKADEMİ GENEL KOORDİNATÖRÜ OLDU

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 1984-1992 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen ve bu süreçte takımın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Şenol Çorlu’nun Futbol Akademi Genel Koordinatörü olarak göreve getirildiği duyuruldu.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ile Futbol Akademisi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural da katıldı.

