28 Şubat'tan bu yana İran'a saldırılar düzenleyen ABD, geri adım atmıyor. ABD Başkanı Trump, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünya gelişmelere odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından biz ve müttefiklerimiz, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası