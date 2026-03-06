İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından İran'a yönelik saldırılara ilişkin yeni bir video yayımlandı. Paylaşılan görüntülerde, 28 Şubat'ta ABD-İsrail ortak saldırılarında öldürülen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutunun vurulduğu anlar yer aldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı. ABD-İsrail saldırılarının ilk gününde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

HAMENEY'İN KONUTU BÖYLE VURULMUŞ

Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaş yedinci günde de devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri, 50 İsrail uçağıyla düzenlenen saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutunun vurulduğu anları paylaştı.

Görüntüleri İsrail paylaştı! Hamaneyin konutu böyle vurulmuş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta düzenlenen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in ölümünü, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." İfadeleriyle duyurdu. Hamaney’İn vefatının ardından İran halkı sokaklara taşarken, İran dini liderinin eşi de birkaç gün gün sonra hayatını kaybetti. Öte yandan Fars Haber Ajansı, Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamaney’in kızı, damadı, gelinlerinden biri ve torununun saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Görüntüleri İsrail paylaştı! Hamaneyin konutu böyle vurulmuş

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası