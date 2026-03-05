ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak saldırılar, altıncı gününde de sürüyor. Tüm dünyanın gözü Orta Doğu’ya çevrilmişken, İsrailli insan hakları aktivisti Davis Keyes’in Hamaney’in ölümüne ilişkin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta düzenlenen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in ölümünü, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." İfadeleriyle duyurdu. Hamaney’İn vefatının ardından İran halkı sokaklara taşarken, İran dini liderinin eşi de birkaç gün gün sonra hayatını kaybetti. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

YÜZÜĞÜNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İran dini lideri Hamaney’in yerine oğlunun geçeceği iddiaları gündemdeyken, İsrail asıllı insan hakları aktivisti David Keyes’ten çok konuşulacak bir iddia geldi.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keyes, Hamaney’in yüzüğüne dinleme cihazı yerleştirildiğini iddia ederek şu ifadelerde bulundu:

“Bunu açıklamaktan çekiniyordum ama madem eve döndü, Hamaney'in yüzüğüne dinleme cihazı yerleştiren Mossad ajanının adının Şama Hakol olduğunu paylaşabilirim. Şama çok yakın bir arkadaşım ve bu görev için muazzam bir risk aldı. Bir gün mutlaka film konusu olacak.”

Hamaneyin ölümüne ilişkin çok konuşulacak iddia: Yüzüğüne dinleme cihazı mı yerleştirildi?

Öte yandan Fars Haber Ajansı, Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamaney’in kızı, damadı, gelinlerinden biri ve torununun saldırılarda hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğan Ayetullah Ali Hamaney, Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi aldı. 1962 yılında Kum'da Ayetullah Humeyni'nin Şah'a karşı başlattığı harekete katıldı. Çeşitli aralıklarla tutuklandı ve sürgüne gönderildi.

Ailesi İran'daki Azerbaycan Türkü topluluğuna mensuptu. Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında önemli bir figür oldu.

Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi. İran'da seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, Ali Hamaney'in temsil ettiği liderlik makamı, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen isim oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası