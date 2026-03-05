Orta Doğu’daki savaş altıncı gününde giderek yayılırken, İran’dan dikkat çeken bir askeri hamle geldi. Tahran yönetimi, daha önce tanıtılan ve Şahid-136’nın gelişmiş versiyonu olarak gösterilen Hadid-110 insansız hava aracını ilk kez bir operasyonel görevde kullandığını duyurdu. 510 kilometre hıza ulaşabilen Hadid-110’un daha düşük radar görünürlüğü sağlaması sayesinde hedefi daha kolay tespit edebildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılarda, İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Tahran yönetimi misilleme dozunu artırarak İsrail’in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Katar’a yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

İran'dan kritik hamle! Hadid-110'u ilk kez sahaya sürdü

İRAN'IN EN HIZLI İHA'SI: HADİD-110

Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren savaşta 6. güne girilirken, İran’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarda ilk kez “Hadid-110” adlı jet motorlu insansız hava aracını kullandığını bildirdi.

İran basınında yer alan bilgilere göre Hadid-110, turbojet motorla çalışan bir kamikaze dron olarak tasarlandı. Delta kanat yapısına sahip olan aracın yaklaşık 510 kilometre hız yapabildiği ve İran’ın en hızlı insansız hava araçlarından biri olduğu belirtiliyor.

ŞAHİD-136’YA KIYASLA ÇOK DAHA HIZLI

Askeri uzmanlar, söz konusu sistemin özellikle hava savunma hatlarını aşabilmek amacıyla geliştirildiğine dikkat çekiyor. Daha önce sıkça kullanılan Şahid-136 modeline kıyasla hem daha hızlı olduğu hem de radarlar tarafından tespit edilmesinin daha zor olduğu ifade ediliyor. Bu özelliklerin, hedefe ulaşma ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Hadid-110'un uçuş süresinin yaklaşık 1 saat sürebildiği, menzilinin 350-400 kilometreye ulaşabildiği bildirildi.

İLK KEZ SAHADA KULLANILDI

Hadid-110’un ilk kez 12 Şubat 2025’te tanıtıldığı ve Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinin katıldığı bir tatbikatta denendiği biliniyor. İran medyasına göre son saldırılarla birlikte bu sistem ilk defa gerçek bir operasyon kapsamında kullanıldı.

"BEKLENENDEN DAHA ETKİLİ"

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, senatörlere yönelik kapalı bir toplantıda Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 80 dakika süren brifingde, bölgede muhtemel bir kara harekâtı ihtimali, ABD’nin mühimmat stoklarının durumu ve İran yapımı “Shahed” tipi insansız hava araçlarının oluşturduğu güvenlik tehdidi ele alındı. Toplantıda bazı yetkililerin, bu dronların beklenenden daha etkili olduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin hepsini durdurmakta zorlanabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

