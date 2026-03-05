Dün ABD tarafından, Hindistan'dan dönen İran donanmasına ait Dena fırkateyni Sri Lanka açıklarında batırılmış, saldırıda 80 İran askeri hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni "uluslararası sularda ve uyarı yapılmadan vuran ABD'nin denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini" belirtti.

Hindistan'daki MILAN 2026 tatbikatından dönen İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyni, Sri Lanka açıklarında büyük bir patlama sonrası sulara gömüldü. 130 mürettebatlı gemiden gelen imdat çağrısı üzerine başlatılan operasyonda 101 kişi kayboldu, 78 kişi yaralandı. Sri Lanka Donanması ve Savunma Bakanlığı kaynakları, saldırının ardından gemide ağır hasar oluştuğunu duyurdu. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD denizaltısının Hint Okyanusu'nda İran savaş gemisini torpido ile batırdığını söyledi. 80 İran askerinin öldüğü bildirildi.

ABD, İran savaş gemisini batırmıştı! Arakçiden ilk açıklama: Pişman olacaklar

Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD PİŞMAN OLACAK"

"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi." diyen Arakçi, "Hindistan Donanması’nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın, ABD, oluşturduğu bu emsalden dolayı acı bir şekilde pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünkü açıklamasında, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurularak batırıldığını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası