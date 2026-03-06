İzmir Körfezi'nde sabah saatlerinde deniz kirliliği tespit edildi. Kirliliğin bölgede bulunan özel bir tersaneden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği dron destekli denetimler sırasında saat 09.30'da Kent Ormanı ile İzmir Marina ve Göztepe iskeleleri arasında yoğun kirlilik oluştuğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde kirliliğin bölgede bulunan özel bir tersaneden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin görüntüler kayıt altına alındı.

KASIMDAN BU YANA 7. KEZ OLDU

Bu durum geçtiğimiz Kasım ayından bu yana 7. defa tekrarlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez'in etkin kullanımına yönelik projeler kapsamında İzmir Marina ve su sporlarının yeniden canlandırılmasına için çalışmaların sürdüğü bölgenin hemen yanı başında denizin sorumsuzca kirletilmesinin kabul edilemez bir tablo oluşturduğu belirtildi.

Tespit edilen kirliliğe ilişkin görüntü ve tespitlerin ilgili kurum ve mercilerle paylaşılarak sürecin takip edileceği, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

