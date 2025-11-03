Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da alkollü sürücünün ehliyeti 2043'e kadar iptal edildi

Tekirdağ'da alkollü sürücünün ehliyeti 2043'e kadar iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ceza, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan denetimde, 1.65 promil alkollü çıkan sürücüye 67 bin 465 TL para cezası kesildi. Ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edilen sürücünün aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, 1.65 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında durdurulan araç sürücüsü İ.Ç.'nin yapılan alkol testinde 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tekirdağ'da alkollü sürücünün ehliyeti 2043'e kadar iptal edildi - 1. Resim

EHLİYETİ 2043 YILINA KADAR İPTAL EDİLDİ

Yapılan kontrollerde sürücüye 36/3-B, 46/2 ve 48/5 maddelerinden toplam 67 bin 465 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, ehliyeti 2043 yılına kadar iptal edildi. Araç sahibine de 34/B maddesi gereğince işlem yapılırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Trafik ekipleri, alkollü araç kullanımına yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2026 Trafik cezaları ne kadar oldu? Trafik cezalarında yeni dönem başlıyorAdı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki kardeşin kavgası kanlı bitti! Bir diğerinin başına sopayla vura vura öldürdü - 3. Sayfaİki kardeşin kavgası kanlı bitti!Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü - 3. SayfaSipariş kavgasında sustalıyla öldürüldü!Cezaevindeki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cani baba ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını duvara fırlattı - 3. SayfaCani baba küçük kızı duvara fırlattıAdana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı - 3. Sayfa3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı59 ilde büyük operasyon! Çok sayıda şirkete el konuldu, 500'den fazla gözaltı var - 3. SayfaÇok sayıda şirkete el konulduŞantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi... - 3. SayfaKarnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi...
Sonraki Haber Yükleniyor...