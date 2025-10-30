Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tekirdağ'da ilginç olay! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Tekirdağ'da ilginç olay! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da ilginç olay! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı
Tekirdağ, Muratlı, Göç, Rüzgar, Sonbahar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünden süzülen ince beyaz ipliksi yapılar, adeta "örümcek ağı yağıyor" izlenimi oluşturdu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havada ince beyaz ipliksi yapıların uçuşması görenleri şaşırttı. Vatandaşlar gökyüzünde parlayan ipliksi yapıları merakla izlerken, ilçede kısa süre etkili olan bu doğa olayı hayret ettirdi.

Tekirdağ'da ilginç olay! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı - 1. Resim

ÖRÜMCEKLERİN GÖÇ ETME YÖNTEMİ

Havada uçuşan bu ipliklerin örümceklerin göç etme yöntemi olan ‘balonlaşma' davranışından kaynaklandığı tahmin edilirken, uzmanlara göre örümcekler, rüzgârın da etkisiyle ürettikleri ipek lifleriyle farklı bölgelere taşınıyor. Bu durum özellikle sıcaklığın yüksek, rüzgârın hafif olduğu sonbahar günlerinde sıkça görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den Pasifik'te operasyon! Tekne vuruldu, ölüler var...Ev işlerinde yeni bir sayfa: Bulaşıkları 5, çamaşırları 15 dakikada hallediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum beyaza büründü! Araçlar karlı yolda kaldı - YaşamErzurum beyaza büründü! Araçlar karlı yolda kaldıYarın son gün! Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkamayacak - YaşamYapmayan trafiğe çıkamayacakKız isteme sırasında evi yaktı! Havai fişek faciasında 8 kişi dumandan etkilendi - YaşamKız isteme sırasında evi yaktı!Kars'a kar yağdı, dağlar beyaza büründü - YaşamKar yağdı, dağlar beyaza büründü20 yıl sonra eskisinden daha gür akıyor! Deprem kuruyan pınarı uyandırdı - YaşamDeprem kuruyan pınarı uyandırdı! Su kaynağı yeniden canlandıGören eski günlere gidiyor! 1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti - Yaşam1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti
Sonraki Haber Yükleniyor...