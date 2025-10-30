Tekirdağ'da ilginç olay! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde havada ince beyaz ipliksi yapıların uçuşması görenleri şaşırttı. Vatandaşlar gökyüzünde parlayan ipliksi yapıları merakla izlerken, ilçede kısa süre etkili olan bu doğa olayı hayret ettirdi.

ÖRÜMCEKLERİN GÖÇ ETME YÖNTEMİ

Havada uçuşan bu ipliklerin örümceklerin göç etme yöntemi olan ‘balonlaşma' davranışından kaynaklandığı tahmin edilirken, uzmanlara göre örümcekler, rüzgârın da etkisiyle ürettikleri ipek lifleriyle farklı bölgelere taşınıyor. Bu durum özellikle sıcaklığın yüksek, rüzgârın hafif olduğu sonbahar günlerinde sıkça görülüyor.