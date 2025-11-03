3 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara'nın Mamak ilçeside sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi 255. Sokak içerisinde meydana gelen Q100'lük duktil boru arızası sebebiyle bölgede plansız su kesintisi gerçekleşti.

ANKARA'DA BUGÜN SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Ankara su kesintisi, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 07.35'te başladı. ASKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, tamir işlemlerinin saat 15.35 civarında tamamlaması ya da suyun en geç 17.00'ye kadar bölgeye yeniden verilmesi bekleniyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kesinti Karaağaç, Altıağaç, Harman ve Hüseyin Gazi mahallerinin üst kotlarında yaşayan vatandaşları etkileyecektir.

Arıza Tarihi: 3.11.2025 07:30:00

Tamir Tarihi: 3.11.2025 17:20:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ:03.11.2025- SAAT: 07:35 TAMİR TARİHİ: 03.11.2025- SAAT: 15.35 Suyun erişim saati:17.00 DETAY : MAMAK İLÇESİ: Karaağaç mahallesi 255 sokak içinde Q100 lük Duktil boru arızası dan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: Karaağaç , Altı ağaç, Harman, Hüseyin Gazi mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.