Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tekirdağ'da topraktan servet fışkırıyor! 7 dönümden 3 kilo çıkıyor, kilosu 600 bin TL

Tekirdağ'da topraktan servet fışkırıyor! 7 dönümden 3 kilo çıkıyor, kilosu 600 bin TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da topraktan servet fışkırıyor! 7 dönümden 3 kilo çıkıyor, kilosu 600 bin TL
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağlı üreticilerin yeni gözdesi oldu. bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor, en bilinen yararı ise doğal antidepresan olması. Yüksek fiyatı ve zorlu üretim süreci ile dikkat çeken safran 7 dönümlük bir arazinden 3 kilo kadar çıkıyor. Bu sene ise kilosunun 600 bin TL olması bekleniyor...

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde yetiştirilen safran, bu yıl kilogram fiyatının 600 bin liraya dayanmasıyla "Altınla yarışan baharat" olmayı sürdürüyor.

SATIŞLARI GRAM ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Trakya’da yeni yeni tanınan safranın üretimi yoğun emek istiyor, her çiçekten yalnızca 3 tel stigma elde ediliyor. Bu nedenle satışlar gram üzerinden gerçekleştiriliyor.

7 DÖNÜM ARSADAN 3 KİLO ÇIKIYOR

7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınabilen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar birçok sektörde kullanılıyor. Zahmeti ve nadirliği nedeniyle pahalı görünen safran, üreticilere göre aslında "Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi" olarak kabul ediliyor.

"YENİ BEREKET SAFRAN"

İki yıldır safran üretimi yaptıklarını söyleyen üretici Ateş Kazımlı, "Hasat için buradayız ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Safran birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle gastronomi ve gıda sektöründe yaygın. Ayrıca ilaç, kozmetik ve tekstil sektöründe doğal boya olarak tercih ediliyor. Sinirleri yatıştırıcı, doğal antidepresan özelliği taşıyor" dedi.

KİLOSU 600 BİN TL'YE ÇIKACAK

Toplamda 7 dönüme yakın bir alan işlediklerini belirten Kazımlı, "Burasını halka açtık, isteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya’da henüz çok bilinmiyor. İlk sene 100 kilo soğan ektiğinizde yaklaşık 400 gram baharat alırsınız. İkinci sene bu verim iki katına çıkar. Bu yıl toplamda 7 dönümlük alandan 2,5 ile 3 kilogram arasında ürün bekliyoruz. 2024-2025 döneminde kilogramı 400 bin lira civarındaydı ama bu sene 500 ila 600 bin liraya çıkması bekleniyor. Gramı 400 liradan başlıyor. Kaliteyi, hasat ve kurutma aşamasındaki özen belirliyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇAY BARDAĞINA 2 TEL YETERLİ"

Bir diğer yetiştirici Tayfun Çakırlar ise, "İki yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl çiçekleri biraz beklettik, gelen misafirlere de hasat deneyimi yaşatıyoruz. Normalde her gün sabah erken saatlerde topluyoruz. Kilosu 400 bindi, şimdi 500-600 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu kilo kilo tüketilen bir ürün değil. Bir çay bardağına 2 tel yeterli. Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin farkındayım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek'ten indirim sinyali! Vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamla ilgili sürpriz gelişme - EkonomiVergi ve ceza zamlarıyla ilgili sürpriz gelişmeFaiz indirimi için ‘kasım’ detayı! Ekim enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor? - EkonomiEkim enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor?2026 zamları belli oldu! İşte yeni trafik cezaları, MTV, IMEI kaydı, pasaport ve ehliyet harçları - Ekonomiİşte 2026'da ödenecek tutarlarHangi yatırım, ne kadar yükseldi? Ekim ayının getiri şampiyonu belli oldu - EkonomiEkim ayının getiri şampiyonu şaşırtmadı4 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammı! İşte kesinleşen zam oranı - Ekonomi4 aylık enflasyona göre memur ve emekli zammıKasım ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları - EkonomiKasım ayı kira zammı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...