Ay’da trilyon dolarlık maden keşfi! Yeni altın: Helyum-3 dünya ekonomisini sarsacak

Ay yüzeyinde yeni bir kaynak yarışı başladı. ABD merkezli madencilik girişimi Interlune, Ay yüzeyinde yüksek ekonomik değere sahip helyum-3 izotoplarını tespit ettiğini açıkladı.

HELYUM-3: UZAYIN YENİ ENERJİ KAYNAĞI

Helyumun kararlı bir izotopu olan helyum-3, nükleer füzyon reaktörlerinde temiz enerji üretimi ve kuantum bilgisayarlarının soğutulması gibi alanlarda kullanılabiliyor.

Dünya’da son derece nadir bulunan bu kaynak, Ay’ın korumasız yüzeyine sürekli çarpan güneş rüzgârları sayesinde daha yüksek yoğunlukta bulunuyor.

Bilim insanlarına göre helyum-3, hem enerji bağımsızlığı hem de uzay ekonomisinin geleceği açısından stratejik bir malzeme.

AY'DA "AÇIK OCAK MADENCİLİĞİ" DÖNEMİ

Interlune, Ay yüzeyinde helyum-3 çıkarımını ekonomik olarak uygulanabilir hale getirmek istiyor. Ancak zorluklar büyük. Şirketin hedeflenen miktarda izotop toplayabilmesi için milyonlarca ton Ay toprağını (regolit) kazması gerekebilir.

Forbes’un aktardığı verilere göre, yalnızca gerekli kazı ekipmanının Ay’a ulaştırılması bile astronomik maliyetler doğuracak. Bu nedenle yatırımcılar, projeyi yüksek riskli ancak potansiyel olarak trilyon dolarlık bir girişim olarak görüyor.

ÖZEL SEKTÖR UZAYDA MEVZİ KAZANIYOR

Interlune yalnız değil. Blue Origin, geçtiğimiz ay Ay yörüngesinden helyum-3 ve su buzu kaynaklarını haritalandırmak için yeni bir program başlattı. Bu tür özel sektör hamleleri, uzay kaynaklarının ticarileştirilmesi yarışını hızlandırıyor.

İslamabad merkezli Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi’nden Mustafa Bilal, "Helyum-3’e ek olarak Ay’daki su buzu da içme suyu, oksijen ve roket yakıtı üretimi için kritik bir kaynaktır" diyerek madencilik faaliyetlerinin jeopolitik önemine dikkat çekti.

JEOPOLİTİK REKABET YENİDEN AY'DA

ABD ve Çin, Ay yüzeyine yeniden insan göndermeyi hedefleyen iki süper güç olarak 2028 ve 2030 yıllarına hazırlanıyor.

Bilal’e göre, Ay’da nükleer enerji altyapısını ilk kuran ülke “güvenlik gerekçesiyle fiili bir yasak bölge oluşturabilir” ve Ay’daki diğer tüm faaliyetler için hukuki emsal teşkil edebilir.

HENÜZ YOLUN BAŞINDA

Ay’da ne kadar helyum-3 bulunduğu ve bunun füzyon reaktörlerinde ne kadar verimli kullanılabileceği hâlâ bilinmiyor. Buna rağmen Interlune, 2026’da Astrobotic’in Griffin-1 iniş aracıyla Ay’a bir multispektral kamera göndermeyi planlıyor.

Şirket, bu görevle regolit içindeki helyum-3 yoğunluğunu ölçmeyi ve potansiyel olarak Ay’da bir madencilik devriminin önünü açmayı hedefliyor.