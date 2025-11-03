Fransa’nın 65 yıllık sömürüsü bitti! Türk askerine çağrı geldi

Fransa’nın 65 yıllık boyunduruğundan kurtulan Senegal, savunma alanında yeni bir döneme adım attı. Türkiye, gelen resmi talep üzerine, Senegal ordusunun yeniden yapılandırılmasında doğrudan rol üstlendi.

TÜRKİYE-SENEGAL SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ YENİ AŞAMADA

Senegal İntikal Birliği Komutanlığı, Batı Afrika ülkesinin sorumluluğundaki arama kurtarma sahasında eğitim faaliyetlerine başladı. Türk askeri personeli, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma ve deniz gözetimi eğitimi veriyor.

Faaliyetler, "Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma ve Deniz Gözetimi Eğitimi ve Desteği Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" kapsamında yürütülüyor.

Anlaşma, 6 Ekim 2025’te Ankara’da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop arasında imzalanmıştı.

FRANSA'NIN ÇEKİLMESİYLE TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Senegal’de 65 yıl süren Fransız askeri varlığı, Cumhurbaşkanının talimatıyla Temmuz 2025’te son buldu. Fransa’nın etkisinin sona ermesiyle birlikte, ülke savunma politikasını yeniden şekillendirme sürecine girdi.

Güvenlik yapılanmasını güçlendirmek isteyen Dakar yönetimi, yönünü Türkiye’ye çevirdi. Ankara ile geliştirilen savunma, güvenlik ve askeri eğitim alanlarındaki ortaklık, kısa sürede derinleşerek bölgesel ölçekte stratejik bir iş birliği modeli haline geldi.

"SENEGAL ORDUSUNU KENDİ ORDUNUZ GİBİ HAZIRLAYIN" Ağustos 2025’te Türkiye’yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz özellikle mali açıdan ve özel sektörü ilgilendirecek yerel kaynaklarımızın yüzde 90’ını Türkiye’ye açmaya hazırız. Türkiye’ye güvenimiz tam."

Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop ise, "Senegal ordusunu kendi ordunuz gibi düşmana karşı hazırlamanızı rica ediyoruz" sözleriyle Türkiye’ye olan güveni vurgulamıştı.

TÜRKİYE AFRİKA'DA GÜVEN İNŞA EDİYOR

Türkiye, Afrika’da askeri eğitim, insansız hava aracı üretimi, sağlık altyapısı ve insani yardımlar alanında çok yönlü bir strateji yürütüyor.

Senegal, Somali ve Nijer gibi ülkelerde artan Türk askeri iş birliği, Türkiye’nin kıtadaki etkinliğini pekiştiriyor.

TÜRKİYE'NİN "AFRİKA VİZYONU" DERİNLEŞİYOR

1962’de başlayan Türkiye-Senegal diplomatik ilişkileri, 2000’li yıllardan itibaren yeni bir ivme kazandı. TİKA projeleri, eğitim bursları ve sağlık yatırımlarıyla güçlenen ilişkiler, artık savunma alanında da kalıcı bir ortaklığa dönüşmüş durumda.

Türkiye, Fransa’nın çekilmesiyle boşalan stratejik alanı doldururken, Senegal ordusuna verdiği destekle Afrika’da istikrarın yeni garantörü konumuna yükseliyor.

Türkiye, Afrika’da sadece bir müttefik değil; aynı zamanda güvenin, dayanışmanın ve bağımsızlığın sembolü haline geliyor.