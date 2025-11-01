İsrailli analist Türkiye’nin Afrika’daki etkisini yazdı: Görünmez imparatorluk doğuyor!

İsrailli analist Shay Gal, The Africa Report’ta kaleme aldığı yazısında Türkiye’nin Afrika’daki yükselişini “görünmez bir imparatorluğun doğuşu” olarak tanımladı.

Gal’a göre Ankara, “tanklarla değil kitaplarla, sömürgelerle değil sınıflarla” kıtada sessiz ama köklü bir düzen kuruyor.

"AFRİKA'DA YENİ BİR GÜÇ DOĞUYOR" Gal yazısında, Türkiye’nin Afrika’daki etkisini “yadsınamaz bir gerçek” olarak nitelendirdi. “Ankara, diplomasi, ticaret, savunma sanayii, kültür ve insani yardım faaliyetleri aracılığıyla kıtada sessiz ama derin bir güç inşa ediyor.” ifadelerini kullandı. Analiste göre, Türkiye’nin kıtadaki yükselişi klasik güç rekabetinden çok daha öte bir dönüşüm oluşturuyor . “Türkiye, Afrika’da yalnızca devletlerle değil, halklarla bağ kuruyor. Bu, görünmez ama etkili bir imparatorluğun doğuşu” diyen yazar, özellikle Somali’yi Türkiye’nin bu yeni yaklaşımının en çarpıcı örneği olarak gösterdi. “Mogadişu’da Türkiye, hastane, liman, havaalanı, banka ve askeri üslerle bir devlet içinde devlet modeli kurdu.” ifadesini kullandı. İlgili Haber Güney Afrika neden davacı? Bu zulmü onlar da yaşamıştı Somali’de açılan Türk bankasının, yarım asır sonra ülkede açılan ilk yabancı banka olduğuna dikkat çeken Gal, “Bu yatırımlar, askeri güç gösterisi değil, kalkınma ve güven inşası odaklı bir vizyonun ürünü.” olduğunu belirtti. Senegal’de de benzer bir tablo olduğuna değinen analist, “Türk şirketleri ülkenin ulusal stadyumunu inşa etti, Dakar Uluslararası Havalimanı’nı işletiyor. Bunlar sadece inşaat değil, bağımsızlığın ve egemenliğin Türk imzasıyla yeniden tanımlanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

"KALICI BİR ZİHİN İNŞASI"

Gal, Türkiye’nin Afrika’daki kalıcılığının temelinde insan yetiştirme ve kültürel bağlar olduğuna da değindi. “Maarif Vakfı okulları, Diyanet’in cami ve eğitim projeleri, Yunus Emre Enstitüsü ve burs programlarıyla binlerce Afrikalı öğrenci Türkiye’de eğitim alıyor. Bu süreç kalıcı bir zihin inşasıdır.” dedi.

Analist, “Bir cami mesajdır, bir okul oydur, bir banka ise güven demektir.” sözleriyle Türkiye’nin yumuşak gücünü özetledi.

"SESSİZ AMA ETKİLİ EKONOMİK DEVRİM"

Gal, Türkiye’nin kültürel gücünün yanında ekonomik adımlarının da belirleyici olduğuna dikkat çekti. “2017’de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu, Afrika’daki gıda ve ilaç sektörlerinde Türk standartlarını yerleştirdi. Bu, sessiz ama etkili bir ekonomik devrimdir.” dedi.

Analiste göre Ankara, Afrika’da sadece pazar değil, güvenlik ve üretim standartlarını da şekillendiriyor.

"GERÇEK DEĞİŞİM TÜRKİYE'DEN GELDİ" Fransa’nın Sahel bölgesinden çekilişini Rus Wagner grubuna bağlayan analizleri reddeden Gal, “Gerçek değişim Türkiye’den geldi.” dedi. “Türkiye, Afrika’da askeri baskı değil, saygı, güven ve ortaklık üzerinden nüfuz kuruyor. Bu yüzden Afrika liderleri Ankara’yı kardeş ülke olarak görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"SAVUNMA SANAYİ VE EĞİTİM YAN YANA YÜRÜYOR"

Gal, “Türkiye’nin yükselişi sadece diplomasi ve kültürle sınırlı değil. Bayraktar TB2 gibi teknolojiler Ankara’nın gücünü simgeliyor. Ancak asıl etki, Türkiye’de eğitim gören Afrikalı genç kuşakta görülüyor.” dedi.

Analiste göre bu gençler, kıtanın geleceğinde söz sahibi olacak ve Türkiye’nin dostluğunu her platformda temsil edecek.

"BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURACAK"

Analizini çarpıcı bir cümleyle tamamlayan Gal, “Fransa Afrika’yı kaybettiğinde, boşluğu Türkiye dolduracak. Hem de tanklarla değil, kitaplarla. Sömürgelerle değil, sınıflarla, bankalarla, camilerle ve medyayla.” dedi.

“Türkiye, Afrika’da yalnızca bir aktör değil, güven, kalkınma ve onurun temsilcisi haline geldi.” ifadesiyle yazısını sonlandırdı.