Türkiye Afrika’da Fransa, ABD ve Avrupa'yı solladı! 97,5 milyar dolarlık hamle

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye, Afrika’da sadece yatırımcı değil, aynı zamanda stratejik bir güç merkezi haline geldi. İstanbul’da düzenlenen Dünya İşbirliği Endüstrileri Forumu’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının bugüne kadar kıtada 2,3 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının Afrika'da bugüne kadar 2,3 milyar dolar yatırım yaptığını ve kıta genelinde 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını açıkladı. 

İstanbul’da düzenlenen Dünya İşbirliği Endüstrileri (WCI) Forumu’nda konuşan Bolat, "Kıtadaki yatırımlarımızla on binlerce Afrikalı istihdam edildi" dedi.

TÜRK MÜTEAHHİTLER 97,5 MİLYAR DOLARLIK PROJEYLE KITADA

Bakan Bolat’a göre, Türk inşaat firmaları Afrika genelinde 2.300’ün üzerinde projede aktif rol alıyor. 

Projelerin toplam değeri ise 97,5 milyar dolar. Türkiye'nin küresel müteahhitlik faaliyetlerinin yüzde 18’i sadece Afrika’da yürütülüyor.

AFRİKA, TÜRKİYE İÇİN ARTIK "KOMŞU"

"Türkiye’nin güney kıyısından Afrika’ya sadece 45 dakikalık bir uçuşla ulaşmak mümkün" diyen Bolat, kıtanın artık coğrafi değil, stratejik olarak da yakın olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ AYAK İZİ DERİNLEŞİYOR

Türk şirketleri Güney Afrika, Libya, Sudan, Burkina Faso, Togo ve Gambiya gibi birçok ülkede büyük projelere imza atıyor. 

Türkiye, kıtada sadece ekonomik değil, güvenlik, eğitim ve savunma alanlarında da etkinliğini arttı.

Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı 2023’te %27 artarak 5,5 milyar dolara yükseldi. Maarif Vakfı, 27 Afrika ülkesinde 230’dan fazla eğitim kurumu işletiyor. Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrenci sayısı ise 62.000’i geçti.

 Yunus Emre Enstitüsü de 15 ülkede 18 merkezle Türkçe ve kültür programları sunuyor.

Özellikle 2002 yılından sonra büyük ivme kazandığını belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve gelmesiyle birlikte Afrika ile siyasetten ticarete tüm alanlarda yeni bir dönem başladı" şeklinde konuştu.

2005, TÜRKİYE'DE "AFRİKA YILI" İLAN EDİLDİ

Bolat, Türkiye’nin Afrika açılım stratejisinin 2003 yılında resmi olarak açıklandığını, 2005’in ise Türkiye’de "Afrika Yılı" ilan edildiğini hatırlattı. O tarihten bu yana kıtada diplomatik varlık hızla genişledi.

Türk Hava Yolları’nın 54 Afrika ülkesine uçtuğunu aktaran Bolat, "2003’te 12 olan Afrika’daki büyükelçilik sayımız bugün 44’e ulaştı, hedef 50 büyükelçilik" dedi.

TİCARET HACMİ 7 KAT ARTTI

Türkiye’nin Afrika’ya ihracatı 21,8 milyar dolar olurken, ithalat 15 milyar doları buldu. İthal ürünler arasında enerji, petrol, doğalgaz, kakao, kahve, susam ve çeşitli tarım ürünleri bulunuyor.

HEDEF: 400 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bakan Bolat, "Türkiye'nin toplam ihracatı yıl sonuna kadar yaklaşık 400 milyar dolara ulaşacak. Bunun 274 milyar doları mal, 123 milyar doları hizmet ihracatı olacak" dedi. Hizmet sektöründeki büyümenin Afrika ile ilişkilerde önemli bir itici güç olduğunu söyledi.

TÜRK DEVLETİ AFRİKA'DA SAHADA

Ticaret Bakanlığı, 2023-2024 yıllarında Afrika’da 65 etkinliğe katıldı. Sadece bu yıl 33 yeni iş etkinliği düzenlendi. 

Ayrıca son iki yılda 79 alım heyeti programı yapıldı, 50’den fazla Afrikalı devlet yetkilisiyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakanlık, özellikle Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 26 Afrika ülkesiyle ilişkileri daha da derinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin kıtada ilgi gösterdiği başlıca sektörler ise makine, elektrik, otomotiv, kimya, tarım ürünleri ve demir-çelik olarak öne çıkıyor.

