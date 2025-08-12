Afrika'nın en büyük pazarı yatırım için bekliyor! Nijerya Türkleri petrole çağırıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Nijerya İş Konseyinin Karşı Kanadı Nijerya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Dele Kelvin Oye, Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısında bulunarak, Nijerya’da iş kuran bir şirketin 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabileceğine işaret etti. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve Çin’in Afrika’dan gelen ürünlere gümrük vergisi uygulamamasının getirdiği avantajlara değinen Oye “Çin Afrika’dan gelen tüm ürünleri gümrüksüz hâle getirdi. Çin’e gönderilen ürünlerde talebi karşılamak neredeyse imkânsız., Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde, Nijerya’da bir fabrikanız olduğunda, (Çin’e gümrüksüz ticaret ile birlikte) 3 milyar insana gümrüksüz ürün gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FIRSAT ALANI

Dele Kelvin Oye, Nijerya’nın 230 milyonu aşkın nüfusunun hızla arttığına ve bu nüfusun çoğunun 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekti. Ülkede neredeyse her sektörde potansiyel bulunduğunu vurgulayan Oye “Tarım en büyük fırsat alanı. Afrika Kalkınma Bankasına göre, 2030’a kadar Afrika tarım pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşacak. Bugün Afrika’da tarıma yatırım yapmayanlar, yarın bu pazardan pay alamayacak” diye konuştu. Oye, tarım dışındaki alanlarda da fırsatlar bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Sağlık, mühendislik, petrol ve doğal gaz, madencilik… Yatırım için tüm kapılar açık. Nijerya’da katı madenler sektöründe işlenmemiş ürün ihracatına izin verilmemesi, işleme tesisleri açısından büyük fırsat sunuyor. Ulaşım, lojistik, soğuk zincir, turizm gibi alanlara da yatırım yapılabilir.