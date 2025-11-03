Trump 'nükleer test' dedi, Çin küplere bindi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ve Çin’in gizli nükleer silah testleri yaptığını ileri sürmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı iddiaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin’in nükleer test yaptığına dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Mao, "Çin her zaman barışçıl kalkınma yolunu izlemiştir. Nükleer silahları ilk kullanmama politikasına bağlı kalmış, savunma amaçlı nükleer stratejisini sürdürmüş ve nükleer testleri askıya alma taahhüdüne sadık kalmıştır" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Pazar günü CBS News’in "60 Dakika" programında yaptığı açıklamada, “Rusya’nın testi ve Çin’in testi var, ama bu konuda konuşmuyorlar” diyerek her iki ülkenin de nükleer silah denemeleri yaptığını iddia etti. ABD Başkanı, nükleer silahları test eden tek ülkenin Kuzey Kore olmadığını savundu.

"TEST ETMEYEN TEK ÜLKE OLMAK İSTEMİYORUM"

Trump röportajda, "Diğer ülkeler test yapıyor. Test etmeyen tek ülkeyiz ve test etmeyen tek ülke olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Nükleer silahları kullanma niyeti olmadığını belirtse de, "Silahların nasıl çalıştığını görmek için test etmek gerekir. Nükleer silah yaparsın ama test etmezsin, bu mantıklı mı? Çalışıp çalışmadığını nasıl bileceksin?" sözleriyle yeni testlerin gerekliliğini savundu.