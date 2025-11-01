Trump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, iki ülke arasında güven ve barış ortamına dair mesaj verdi.

"EBEDİ BARIŞ" MESAJI

Trump "Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığım G2 görüşmesi her iki ülke açısından da çok güzel geçti" dedi.

ABD lideri "Bu buluşma ebedi barışa ve başarıya vesile olacaktır" sözlerine yer verdi.