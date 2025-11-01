Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleri

Trump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleri

Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtti. Trump görüşemeye dair "Bu buluşma ebedi barışa ve başarıya vesile olacaktır" açıklamasında bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, iki ülke arasında güven ve barış ortamına dair mesaj verdi. 

Trump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleri - 1. Resim

"EBEDİ BARIŞ" MESAJI

Trump "Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığım G2 görüşmesi her iki ülke açısından da çok güzel geçti" dedi.

ABD lideri "Bu buluşma ebedi barışa ve başarıya vesile olacaktır" sözlerine yer verdi. 

