Suriye tarihinde bir ilk olacak! Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek
Dünya Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trump'la görüşmek üzere 10 Kasım'da Washington'a gidecek. Bu, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ilk ziyareti olacak.
DIŞ HABERLER - Suriye'de 8 Aralık devrimi ile Beşar Esad rejimin devrilmesinin ardından ülkedeki düzen yeniden tesis edilirken, uluslararası alanda da Şam'ın ilişkileri yeniden düzenleme adımları atılıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceği ifade edildi.
ABD basınından Axios'un haberine göre; Şara, Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.
SURİYE TARİHİNDE İLK OLACAK
Şara'nın ziyareti, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ilk ziyareti olarak tarihe geçecek.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Sezer Doğru