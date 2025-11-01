Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye tarihinde bir ilk olacak! Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trump'la görüşmek üzere 10 Kasım'da Washington'a gidecek. Bu, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ilk ziyareti olacak.

DIŞ HABERLER - Suriye'de 8 Aralık devrimi ile Beşar Esad rejimin devrilmesinin ardından ülkedeki düzen yeniden tesis edilirken, uluslararası alanda da Şam'ın ilişkileri yeniden düzenleme adımları atılıyor. 

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceği ifade edildi.

ABD basınından Axios'un haberine göre; Şara, Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek. 

Suriye tarihinde bir ilk olacak! Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek - 1. Resim

SURİYE TARİHİNDE İLK OLACAK 

Şara'nın ziyareti, bir Suriye liderinin Beyaz Saray'ı ilk ziyareti olarak tarihe geçecek. 



