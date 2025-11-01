ABD’den Ankara’ya övgü yağdı! "Türkiye, sürecin ana aktörü olacak"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn’de düzenlenen Manama Diyaloğu 2025’te yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgesel diplomasideki etkili rolünü övdü. Barrack, Gazze’deki ateşkesin Ankara’nın katkısı olmadan sağlanamayacağını söyledi.

"Gazze ateşkesi Türkiye olmadan gerçekleşmezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Başkan Trump dört kez teşekkür etti "dedi.

Barrack, Türkiye’nin Hamas’ı terör örgütü olarak tanımamasının, ateşkese giden süreçte direnişin son aşamasında tarafları masaya oturtan ana etken olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE SÜRECİN KATILIMCISI OLACAK" İsrail Başbakanı Netanyahu’nun söylemleri nedeniyle Türkiye’nin rolü konusunda bazı çekinceler bulunduğunu belirten Barrack, bunun “asılsız” olduğunu ifade etti: "İsrail, Erdoğan ile Netanyahu arasındaki söylemler nedeniyle Türkiye’nin rolünden çekiniyor, ancak bu endişe yersiz. Süreç şu anda askıda olsa da, Türkiye yeniden masanın belirleyici aktörü olacak."

Barrack, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin “çok elverişli” bir aşamada olduğunu belirterek, Ankara’nın Suriye’nin yeniden entegrasyonunda merkezi rol oynadığını söyledi.

“Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çok elverişli. Sınırın ötesinde üç buçuk milyon Suriyeli var ve bu büyük bir fırsat.”

ABD elçisi, bu yakınlaşmanın Suriye’nin iç konsolidasyonu ve bölgesel istikrar için “yeni bir kapı araladığını” dile getirdi.

Gazze sürecindeki ilerlemenin sürmesi halinde, Türkiye ile İsrail arasında ekonomik bir yakınlaşma beklediklerini açıklayan Barrack,

"İvme devam ederse, kısa süre içinde Türkiye ile İsrail arasında bir ticaret anlaşması göreceğiz." diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye’nin NATO içindeki önemine de değinen Barrack, Ankara’nın hem güvenlik hem diplomasi ekseninde belirleyici rol oynadığını vurguladı:

“Türkiye, Arap olmayan bir Müslüman ülke olarak istikrarlı bir platforma sahip. NATO’daki en büyük müttefikimizdir.”

"DEVLET HİZBULLAH'TIR" Barrack’ın konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden biri Lübnan hakkındaki sözleri oldu. ABD elçisi, ülkeyi “başarısız bir devlet” olarak tanımladı ve devlet otoritesinin Hizbullah’ın elinde olduğunu söyledi. "Lübnan başarısız bir devlettir. Merkezi bir bankası yok, bankacılık sistemi çökmüş durumda. Elektrik yok, su yok. İnsanlar jeneratörlere ve özel sağlayıcılara bağımlı." Barrack, Hizbullah’ın Lübnan devleti yerine geçtiğini vurguladı: “Peki devlet nedir? Devlet Hizbullah’tır. Güneyde Hizbullah su ve eğitim sağlıyor. 40.000 askeri var; Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin 60.000 askeri var. Ama Hizbullah askerleri ayda 2.200 dolar, LAF askerleri 275 dolar alıyor.” Elçi, Hizbullah’ın 15 ila 20 bin arasında roket ve füzeye sahip olduğunu, buna karşılık Lübnan ordusunun “eski cipler ve AK-47’lerle” sınırlı kaldığını belirtti. Lübnan, yabancı terör örgütü tarafından felç edilmiş bir hükümete sahip. Amerika, başarısız bir devletin temposunu daha fazla belirlemesine izin vermeyecek."

Barrack, Türkiye’nin Orta Doğu’daki istikrar için kilit ülke olduğunu söyledi:

