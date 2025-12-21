Sahtekarlar Eymir kim, gerçek adı ne? Ersin Arıcı oynadığı diziler
Bu sezon ekrana gelen yeni dizilerden Sahtekarlar dizisinin Eymir'i merak edildi. Hikayedeki konumu, ilişkileri ile merak uyandıran karakteri Ersin Arıcı canlandırıyor. Bu kapsamda Ersin Arıcı'nın oynadığı diziler, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.
NOW TV'de ekrana gelen Sahtekarlar dizisi, karakter derinliği ve güçlü oyunculuklarıyla gündeme gelirken, dizide yer alan Eymir karakteri de kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti.
SAHTEKARLAR EYMİR KİM, GERÇEK ADI NE?
Sahtekarlar dizisinde Eymir karakteri, Asya’nın mahallesinden ona ilgi duyan bir karakter olarak izleyici karşısına çıktı. Asya'ya olan ilgisi hikayede önemli bir konu olarak yer alıyor. Eymir karakterini Ersin Arıcı canlandırıyor.
ERSİN ARICI KİMDİR?
Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni kazanmasının ardından İstanbul’a yerleşen Arıcı, bu dönemde oyunculuğa olan ilgisini profesyonel bir alana taşıdı.
İstanbul’da yaşadığı süreçte Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alan Arıcı, ardından Deniz Erdem Metod Oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monologu Atölyeleri’nde çalışarak oyunculuk bilgisini geliştirdi. Çeşitli dizilerde rol alan Arıcı, Yalı Çapkını dizisindeki partneri oyuncu Beril Pozam ile 2024 yılında evlendi.
ERSİN ARICI OYNADIĞI DİZİLER
Hangimiz Sevmedik 2016-2017
Ufak Tefek Cinayetler 2017-2018
İnsanlık Suçu 2018
Keşke Hiç Büyümeseydik 2018
Avlu 2018
Yakamaz S-245 -2022
Yalı Çapkını 2022-2025
Sahtekarlar -2025