Türk askeri Gazze'de görev alacak mı? ABD, İsrail'e rağmen niyetini belli etti

Türk askeri Gazze'de görev alacak mı? ABD, İsrail'e rağmen niyetini belli etti

- Güncelleme:
Türk askeri Gazze&#039;de görev alacak mı? ABD, İsrail&#039;e rağmen niyetini belli etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de gözler Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgede yer alacak barış gücüne çevrildi. Şarm El-Şeyh'te imzalanan mutabakata imza atan ülkeler arasında Türkiye de yer alırken, Türk askeri Gazze'de görev alacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. ABD basını, Tel Aviv'in baskılarına rağmen Washington'un Gazze'de Türkiye'yi görmek istediğini aktardı.

DIŞ HABERLER - Hamas ile İsrail arasında imzalanan 'ateşkes ve esir takası' anlaşmasının ardından bölgedeki İsrail ihlallerine rağmen barış atmosferi korunmaya çalışılıyor. 

Anlaşmanın ardından Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde ABD, Türkiye ve Katar garantörlüğünde mutabakata imza atılmıştı. 

Gazze'deki barış ortamının korunması için gözler bölgede kurulacak barış gücüne çevrildi. 

Mutabakata imza atan ülkelerden biri olan Türkiye'nin barış gücünde yer alıp almayacağı ise farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi. 

Türk askeri Gazze'de görev alacak mı? ABD, İsrail'e rağmen niyetini belli etti - 1. Resim

TEL AVİV TSK'YI GAZZE'DE İSTEMİYOR 

Gazze'de yürüttüğü soykırım ile on binlerce sivil Filistinliyi öldüren Binyamin Netanyahu yönetimi ve üst düzey İsrailli yetkililer oluşturulması gündemde olan barış gücüne Türkiye'nin dahil edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. 

Türk askeri Gazze'de görev alacak mı? ABD, İsrail'e rağmen niyetini belli etti - 2. Resim

TÜRK ASKERİ GAZZE'DE GÖREV ALACAK MI? ABD NİYETİNİ BELLİ ETTİ 

ABD basınından Axios'un haberine göre; ABD yetkilisi, İsrail'in tutumuna rağmen ABD'nin Türkiye'yi Gazze'deki güce dahil etmek istediğini söyledi.

Haberde "ABD'li yetkililer 'Türkler, Gazze anlaşmasının sağlanmasında çok yardımcı oldular ve Netanyahu'nun Türkiye'yi aşağılaması çok ters tepti' dedi" sözleri yer aldı. 

