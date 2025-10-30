Türk askeri Gazze'de görev alacak mı? ABD, İsrail'e rağmen niyetini belli etti

DIŞ HABERLER - Hamas ile İsrail arasında imzalanan 'ateşkes ve esir takası' anlaşmasının ardından bölgedeki İsrail ihlallerine rağmen barış atmosferi korunmaya çalışılıyor.

Anlaşmanın ardından Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde ABD, Türkiye ve Katar garantörlüğünde mutabakata imza atılmıştı.

Gazze'deki barış ortamının korunması için gözler bölgede kurulacak barış gücüne çevrildi.

Mutabakata imza atan ülkelerden biri olan Türkiye'nin barış gücünde yer alıp almayacağı ise farklı değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

TEL AVİV TSK'YI GAZZE'DE İSTEMİYOR

Gazze'de yürüttüğü soykırım ile on binlerce sivil Filistinliyi öldüren Binyamin Netanyahu yönetimi ve üst düzey İsrailli yetkililer oluşturulması gündemde olan barış gücüne Türkiye'nin dahil edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

TÜRK ASKERİ GAZZE'DE GÖREV ALACAK MI? ABD NİYETİNİ BELLİ ETTİ

ABD basınından Axios'un haberine göre; ABD yetkilisi, İsrail'in tutumuna rağmen ABD'nin Türkiye'yi Gazze'deki güce dahil etmek istediğini söyledi.

Haberde "ABD'li yetkililer 'Türkler, Gazze anlaşmasının sağlanmasında çok yardımcı oldular ve Netanyahu'nun Türkiye'yi aşağılaması çok ters tepti' dedi" sözleri yer aldı.