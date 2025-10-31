Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hükümet kapalı banyo açık! Trump'tan tepki çeken paylaşım

Hükümet kapalı banyo açık! Trump'tan tepki çeken paylaşım

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hükümet kapalı banyo açık! Trump&#039;tan tepki çeken paylaşım
Başkanlık, Beyaz Saray, Trump, Lüks Harcama, Sosyal Yardım, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump’ın Beyaz Saray’daki yenilenen banyo paylaşımı, hükümetin kapalı olduğu dönemde tepki topladı. Kamuoyunun bir kısmı, başkanın önceliğinin halkın sorunları değil, lüks harcamalar olduğunu savundu.

Amerikan kamuoyunun gündemini hükümetin 1 aydır kapalı olması konusu meşgul ederken, Başkan Donald Trump'ın "Beyaz Saray'da yenilenen banyo"ya ilişkin paylaşımı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.

1 aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüzbinlerce federal çalışanın işe gitmediği ve milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımları alamadığı bir dönemde Trump'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Hükümet kapalı banyo açık! Trump'tan tepki çeken paylaşım - 1. Resim

Trump'a destek veren bazı kullanıcılar, banyonun yeni halinin ABD Başkanı'na yakışır olduğunu ifade ederken, çoğu kullanıcı ise Trump'ın paylaşımının yanlış zamanda yapıldığını savundu.

Birçok kullanıcı, halen hükümetin kapalı olması nedeniyle federal çalışanların ve federal yönetimden aldıkları yardımlarla geçinen milyonlarca düşük gelirli insanın mağdur olduğunu ve Trump'ın bu konuya odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Kısa süre önce, ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Beyaz Saray'da 90 bin metrekarelik yeni balo salonunun inşaatına başlanmıştı. Trump, Beyaz Saray'ın bu tür bir salona ihtiyacı olduğunu savunurken, Demokratlar ise bunun Trump'ın "gereksiz" bir harcaması olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump dünyaya ilan etti: Nükleer denemelere başlıyoruz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna’ya Tomahawk onayı masada! Son karar Trump'ın - DünyaSavaşın seyrini değiştirecek silah!'Rus petrolü olmadan ayakta kalamayız!' Avrupa ülkesi Trump'tan 'istisna' bekliyor - Dünya'Rus petrolü olmadan ayakta kalamayız!'Avrupa semalarında savaş senaryosu! 'Rus keşif uçaklarına defalarca engelleme' - DünyaAvrupa semalarında savaş senaryosu!ABD ordusu saldırı hazırlığında mı? Trump’tan Venezuela açıklaması - DünyaABD ordusu saldırı hazırlığında mı?DSÖ'den korkutan Mpox uyarısı: Ölümcül virüs Afrika sınırlarını aştı! - DünyaÖlümcül virüs Afrika sınırlarını aştı!Türk düşmanı hezimete uğradı! 'Avrupa'da istenmiyorsunuz' deyip kovmaya kalmıştı - DünyaTürk düşmanı hezimete uğradı!
Sonraki Haber Yükleniyor...