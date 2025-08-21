Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı

Trump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı
Dünya Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo programında verdiği röportajda barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken tarihi bir gafa imza attı. Barış anlaşmalarındaki rolünü vurgulayan Trump, ülkeleri birbirine karıştırdı. 

ABD Başkanı, Salı akşamı yorumcu Mark Levin’in programında yaptığı açıklamalarda gündeme bomba gibi düştü.

BARIŞ ANLAŞMALARINDAKİ ROLÜNÜ VURGULADI

Barış anlaşmalarında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri altı savaşı bitirdiğini öne sürdü.  Açıklamalarında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sürece değinen Trump, yaptığı tarihi gafla herkesi şaşkına çevirdi.

ERMENİSTAN’I ARNAVUTLUK’LA KARIŞTIRDI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 37 yıllık çatışmaya gönderme yapan ABD Başkanı, ''Azerbaycan 34-35 yıldır Arnavutluk’la büyük bir çatışmanın içindeydi. Bunu çözdüm'' diyerek Ermenistan’ı Arnavutluk’la karıştırdı. 

Trump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı - 1. Resim

''BİRBİRLERİNİ TEBRİK ETTİLER''

Oval Ofis’te barış deklarasyonu imzalanırken yaşanan anlara da değinen Trump, ''Kaçmaya çalışıyorlardı, kendilerini iyi hissetmiyorlardı. Ama bir saat içinde birbirlerine sarılıp tebrik ettiler. İzlemek çok güzeldi'' dedi.

AZERBAYCAN’I TELAFFUZ EDEMEDİ

Öte yandan Trump’ın Azerbaycan derken zorlandığı, programın yayımlanan transkriptinde ülke adının ''Arab or Bhaijaan'' şeklinde yer aldığı ortaya çıktı. 

Trump söz konusu programda bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu için “savaş kahramanı” ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

