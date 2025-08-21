Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de feci kaza! Savaş uçağı okyanusa çakıldı

ABD'de feci kaza! Savaş uçağı okyanusa çakıldı

ABD Donanması’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü, kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilotun sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD’de korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi. ABD Donanması’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

PİLOT KENDİNİ FIRLATMAYI BAŞARDI

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın saat 09:50 sıralarında meydana geldiğini ve kendini fırlatmayı başaran pilotun 11:20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Parashar, düşen uçağın Virginia Beach şehrindeki Oceana Deniz Hava Üssü’nde konuşlu 83’üncü Taaruz Filosu’na bağlı olduğunu aktardı. Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

