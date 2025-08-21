Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılar

Beyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
Beyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump’ın, 17 Eylül’e kadar süre tanıdığı 'TikTok’un ABD’li bir firmaya satılması konusuna' ilişkin süreç belirsizliğini koruyor. Belirlenen tarihe sayılı günler kala Beyaz Saray tarihinde bir ilk yaşanarak resmi bir TikTok hesabı açıldı. Bu adım, kamuoyunda kafa karışıklığına sebep oldu.

TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmasına ilişkin süreç belirsizliğini korurken Beyaz Saray, 17 Eylül'e kadar süre tanınan TikTok'ta ilk kez hesap açtı.

''AMERİKA GERİ DÖNDÜK''

Hesaptan paylaşılan ilk videonun açıklamasında "Amerika geri döndük. Ne var ne yok TikTok?" ifadesi yer aldı.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD yönetiminin TikTok’a karşı tutumu merak konusu haline gelirken kamuoyunda kafa karışıklığına sebep oldu. 

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

PLATFORMUN YARISININ ABD'Lİ BİR ŞİRKETE DEVREDİLMESİ İSTENİYOR

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Ayrıca, TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.

Ardından Trump, haziranda TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 90 gün daha (17 Eylül 2025'e kadar) uzattığını açıklamıştı.

