ABD'li bakanlardan Trump kabinesine ilginç meydan okuma! ''Yapabilir misiniz?''

İlginç görüntüler ABD'den geldi. ABD Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve paylaşılan videoda 71 yaşındaki Kennedy ve Hegseth'in Savunma Bakanlığı binası Pentagon'daki bir spor salonunda barfiks ve şınav çekerek diğer bakanlara çağrıda bulundukları görüldü.

5 DAKİKADA 100 ŞINAV, 50 BARFİKS

Sağlık ve savunma bakanları, ABD'nin daha sağlıklı bir toplum olması adına başlatılan bir kampanya çerçevesinde, diğer bakanları 5 dakika içinde 100 şınav ve 50 barfiks çekmeye çağırdı.

''DIŞARI ÇIKIP EGZERSİZ YAPIN!''

İki bakan, Başkan Trump'a, sağlıklı hayat konusunda "örnek teşkil ettiği" için teşekkür ederken, Kennedy, kameralara, "Bunu yapmamıza Başkan Trump ilham oldu. Bu, Amerikalılara forma girmeleri, daha iyi beslenmeleri konusunda meydan okuyan turumuzun başlangıcı. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp egzersiz yapmanız gerekiyor." dedi.

''ABD'Yİ YENİDEN SAĞLIKLI YAP''

ABD askerlerinin de katıldığı egzersiz faaliyetlerine katılarak barfiks ve şınav çeken Hegset ise, "Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap. Şişman değil, formda. Ülkeyi savunmaya hazır genç erkekler ve kadınlardan oluşan bir savaşçı gücümüz olacak. Bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Bize katılın." ifadelerini kullandı.

GENELKURMAY BAŞKANI DA MEYDAN OKUMAYA DAVET EDİLDİ

Sağlık ve savunma bakanları, yarışmaya ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'yi de davet ederken, Hegseth, "Bakan Duffy, Pete ve Bobby'nin (Kennedy) meydan okumasına davetlisiniz. Beş dakikadan kısa sürede yapabilir misiniz? 50 barfiks, 100 şınav. Ne düşünüyorsunuz?" diye seslendi. Hegseth ayrıca Genelkurmay Başkanı Dan Caine'yi de bu meydan okumaya davet etti.

İki bakan spor salonunda ter döktüğü anları ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşırken, Hegseth, paylaşımına Ulaştırma Bakanı Duffy'yi de etiketledi.