Elon Musk'ın parti hayali çöktü! Trump'a karşı sürpriz ittifak kuruyor

Elon Musk'ın parti hayali çöktü! Trump’a karşı sürpriz ittifak kuruyor

Elon Musk, Temmuz’da duyurduğu “Amerika Partisi” hayalini rafa kaldırdı. Amerikan basınına göre Musk, siyasete atılma planından vazgeçerek perde arkasında daha güçlü bir ittifaka yöneldi.

Dünyanın en tanınan teknoloji milyarderlerinden Elon Musk, Temmuz ayında kamuoyuna duyurduğu “Amerika Partisi” planından sessizce vazgeçti. Amerikan basınına göre Musk, siyasi hedeflerinden geri çekilerek iş dünyasına yeniden odaklanmak istediğini yakın çevresine iletti.

Wall Street Journal’ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Musk, 2028 ABD Başkanlık seçimlerinde Vance’i desteklemeyi değerlendiriyor. Siyasi çevrelere göre Musk, yeni bir parti kurma girişiminin, Cumhuriyetçi Parti içindeki etkili isimlerden biri olan Başkan Yardımcısı JD Vance ile olan bağlarını zedeleyebileceği endişesiyle bu kararından vazgeçti.

TRUMP'LA GERİLİM, VANCE'LE İTTİFAK

Hatırlanacağı üzere Elon Musk, Temmuz ayında dönemin başkanı Donald Trump ile vergi ve harcama politikaları konusunda ciddi bir kamuoyu çatışmasına girmiş, ardından da “Amerika Partisi”nin kuruluş sinyalini vermişti.

Ancak son haftalarda yeni gelişmeler yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu ay başında Musk’a Cumhuriyetçi saflara dönmesi çağrısı yapmış ve taraflar arasındaki diyaloğun yeniden kurulması için devreye girmişti.

Elon Musk'ın parti hayali çöktü! Trump’a karşı sürpriz ittifak kuruyor - 1. Resim

2028 İÇİN DESTEK MESAJI: GEREKİRSE KAYNAK AYIRIRIZ

WSJ’nin haberine göre Musk’ın danışmanları, JD Vance’in ekibiyle iletişime geçerek, “Vance 2028 seçimleri için aday olursa, desteklemeyi ve mali kaynak sağlamayı değerlendiriyoruz” mesajı verdi.

Bu gelişme, Amerikan siyasetinde yeni ittifakların şekillendiği bir döneme işaret ederken, Musk’ın bireysel siyasi ajandasından vazgeçip perde arkasında etkili bir figür olmaya yöneldiği yorumlarına neden oldu.

TESLA BASKI ALTINDA: TRUMP DESTEĞİ BİTTİ

Musk’ın bu kararı almasının ardında yalnızca siyasi kaygılar değil, şirketleri üzerindeki yatırımcı baskısı da yer alıyor. Musk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin elektrikli araçlara yönelik desteğinin sona erdiğini belirtmiş ve Tesla’nın önümüzdeki çeyreklerde zor bir döneme girebileceği uyarısını yapmıştı.

MUSK: "HABERİ KİM SIZDIRDIYSA YALAN SÖYLÜYOR"

Elon Musk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"WSJ’de yer alan ‘parti planından vazgeçildi’ haberi yalan. Böyle bir karar almadım. Bu, tamamen uydurma. Haberi sızdıran kişi ya yalan söylüyor ya da yanlış yönlendirildi."

