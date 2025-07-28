Elon Musk’ın adı Epstein listesinde! Trump baskısının altından şok gerçek ortaya çıktı

MUSK KARDEŞLER EPSTEİN BELGELERİNDE

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, Elon Musk’ın adı belgelerde sansasyonel bir şekilde geçiyor. Musk daha önce defalarca Epstein belgelerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yapmış, hatta mevcut ABD Başkanı’nın da geçtiği öne sürülen bazı dosyaların gizlenmesine tepki göstermişti. Söz konusu paylaşımlarından birini daha sonra silen Musk’ın kardeşi Kimbal Musk’ın da belgelerde yer aldığı kaydedildi.

Maxwell’in savcılıkla yaptığı iş birliği karşılığında sınırlı dokunulmazlık aldığı ve bu kapsamda eski Başkan Bill Clinton, Microsoft kurucusu Bill Gates ve Wall Street'in önde gelen isimleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

MAXWELL: TÜM SORULARI DÜRÜSTÇE CEVAPLADIM

Florida’daki Tallahassee Federal Hapishanesi’nde cezasını çeken Maxwell, sorguda Prens Andrew hakkında da sorulara cevap verdi. Kaynaklar, Maxwell’in "dürüst ve doğrudan" cevaplar verdiğini belirtti.

2019’da cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın ardından yürütülen davada, Prens Andrew dahil birçok ismin adının geçtiği belirtiliyor. Virginia Giuffre’nin, genç yaşta Epstein tarafından Andrew’e “satıldığı” iddiası, uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

TRUMP'IN AFFI MI GÜNDEMDE?

Epstein ve Maxwell’e yakın birçok ismin yer aldığı “gizli belgeler” hakkında kamuoyunda baskılar artarken, Ghislaine Maxwell’in muhtemel bir af karşılığında iş birliği yaptığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, affetme yetkisi olduğunu ancak "bu konuyu düşünmediğini" söylediği aktarıldı.

Maxwell’in ifade süreci devam ederken, Trump yönetiminin bu bilgiler karşılığında bir ceza indirimi ya da af seçeneğini değerlendirdiği de öne sürüldü. Maxwell'in, 11 Ağustos'ta ABD Kongresi'ne ifade vermesi bekleniyor.