Trump ateş hattında! Avukatı Epstein davasında sorgulandı

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha tartışmaların merkezinde. Pedofili ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein davası yeniden gündeme gelirken, Trump’ın eski kişisel avukatı Todd Blanche’ın Ghislaine Maxwell’in sorgusuna katıldığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı, Ghislaine Maxwell’i Florida’nın Tallahassee kentindeki Federal Adliye Sarayı’nda ikinci kez sorguladı.

Maxwell, 1994-2004 yılları arasında Jeffrey Epstein ile birlikte reşit olmayan kızları "cinsel istismara" maruz bıraktığı gerekçesiyle 2022 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sorgunun ardından basına konuşan avukatı David Oscar Markus, müvekkiline "her şeyin" sorulduğunu ve "her soruya cevap verdiğini" ifade etti. Markus, Maxwell’e herhangi bir af teklifinde bulunulmadığını belirtti.

TRUMP'IN AVUKATI İLE GİZLİ GÖRÜŞME

Maxwell ile gerçekleşen sorguya, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatlığını yapan Todd Blanche da katıldı. Blanche, hüküm giymiş bir suçlu ile üst düzey Adalet Bakanlığı yetkilisi arasındaki görüşmeye dair yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP: BU ADAMLA HİÇBİR İLGİM YOK

Trump, İskoçya’ya yapacağı seyahat öncesinde basına yaptığı açıklamada, Epstein ile ilgili olarak "Bu adamla hiçbir ilgim yok" dedi. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını incelemesi sırasında yüzlerce isim arasında Trump’ın adının da geçtiği ifade öne sürülmüştü.

10 MİLYAR DOLARLIK DAVA: TRUMP'TAN JOURNAL'A KARŞI HAMLE

Trump, hakkında çıkan 2003 tarihli bir doğum günü mektubuna ilişkin haber nedeniyle geçen hafta Wall Street Journal’a 10 milyar dolarlık hakaret davası açtı.

Söz konusu mektubun içeriği, Epstein ile Trump arasında özel bir bağ olduğuna dair yorumlara neden olmuştu. Ancak Trump, medya ilgisini başka yönlere çekmek için, gazetecileri Epstein’ın "gerçekten yakın arkadaşları" olduğunu öne sürdüğü Bill Clinton ve Larry Summers gibi isimlere odaklanmaya çağırdı.

TRUMP AFFI DÜŞÜNEBİLİR Mİ?

Trump’a Maxwell’e af getirip getirmeyeceği sorulduğunda, "Bu düşündüğüm bir şey değil" dedi. Ancak yasal olarak böyle bir yetkisi olduğunu da hatırlattı. Avukat Markus ise Maxwell’in herhangi bir af başvurusunda bulunmadığını ancak müvekkilinin her türlü görüşmeye açık olduğunu belirtti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ OTURUMU ERKEN KAPATTI

Trump’ın adının Epstein dosyasında geçmesi, Cumhuriyetçi saflarda da gerilimi artırdı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yasama oturumunu beklenenden bir gün önce sonlandırarak milletvekillerini tatile gönderdi.

"LİSTE" İDDİALARINA FBI'DAN YALANLAMA

Trump, destekçilerine skandal hakkında açıklamalar yapacağını söylese de, Adalet Bakanlığı Temmuz ayında yaptığı açıklamada yeni bir unsur bulunmadığını duyurdu. FBI ise, Epstein’a ait bir "müşteri listesi" bulunduğuna dair iddiaları reddetti. Epstein’ın 2019 yılında cezaevinde intihar ettiği ve bu sırada önemli ifadelere ulaşılmasının engellendiği öne sürülmüştü.

MAXWELL: GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM

Sorgu öncesi konuşan David Markus, Maxwell’in "beş yılı aşkın süredir haksızlığa uğradığını" söyledi. Avukat, "Söylediği her şey doğrulanabilir. Bu noktada yalan söylemek için hiçbir nedeni yok ve doğruyu söylemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.