Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Lüks araçları gören Şara'dan sert uyarı: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları gören Şara'dan sert uyarı: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lüks araçları gören Şara&#039;dan sert uyarı: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, iktidarını sağlamlaştırırken yolsuzluk şüphesine geçit verilmeyeceğini belirtti. Eski muhalif karargahında yapılan bir toplantıya lüks araçlarla gelen destekçilerini gören Şara, "Devletin bu kadar yüksek maaşlar ödediğini bilmiyordum! Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?" diyerek sert çıkıştı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, eski muhalif karargahında yapılan bir toplantıya katılarak açıklamalarda bulundu.

"BU KADAR ÇABUK MU BAŞTAN ÇIKTINIZ?"

Şara, toplantıya lüks araçlarla gelen 100'den fazla iş adamına "Devletin bu kadar yüksek maaşlar ödediğini bilmiyordum! Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?" diyerek sert çıkıştı.

Reuters'a açıklamada bulunan iki kişi, Şara'nın bu ifadeleri kapıdaki lüks araçları görmesinin ardından sarf ettiğini belirtti. 

Lüks araçları gören Şara'dan sert uyarı: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız? - 1. Resim

14 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad’ı deviren Şara, iktidarının ilk on ayında ciddi sorunlarla karşılaştı. Yeni yönetimde yer alan eski muhalif gruplar arasında süren mezhepsel çatışmalarda evler yağmalandı,  2 binden fazla kişi öldü.

"LÜKS ARAÇLARINIZI TESLİM EDİN"

İki kamu görevlisinin aktardığına göre, 30 Ağustos’ta İdlib’de düzenlenen toplantıda Şara, devlet memurlarına "lüks araçlarını teslim etmelerini aksi takdirde yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları" uyarısını yaptı.

Toplantı sonrası bazı katılımcıların anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

Uzmanlara göre Şara’nın karşılaştığı en büyük zorluk, Esad'ın devrik liderliğinden devlet yönetimine geçiş yaparken kökleşmiş yolsuzluk düzenini değiştirmek.

Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, devlet çalışanları arasında yolsuzluk şüphesine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Stranger Things 5. sezon ne zaman? Final sezonu 3 kısım halinde yayınlanacakErzurum Valiliği, 'Top mermi imhası okulu harabeye çevirdi' iddiasını yalanladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama...Halkı evden adım atamaz hale geldi - Dünya'Dünyanın en güzel köyü' seçildi ama... Halkı böyle isyan ettiJaponya'da ayı saldırıları rekor seviyede! Ülke alarma geçti: kiralık avcı aranıyor - DünyaJaponya alarma geçti! Kiralık avcı aranıyorABD'de abla dehşeti! Telefonunu karıştıran kardeşini 10 yerinden bıçakladı - DünyaAbla dehşeti! Telefonunu karıştıran kardeşine kabusu yaşattıBrezilya'da korkunç kaza! Virajı alamayan motosiklet sürücüsü direğe çarptı - DünyaVirajı alamayan motosikletli direğe çarptıGözler Budapeşte'deydi... Trump-Putin görüşmesini iptal ettiren not ortaya çıktı - DünyaGörüşmeyi iptal ettiren not ortaya çıktı2025'in kelimesi belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü, okullarda ise yasaklandı - Dünya2025'in kelimesi belli oldu! Kimse anlam veremedi, okullarda ise yasaklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...