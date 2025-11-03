Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı

Yangın, 31 Ekim gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Demir'e ait 3 katlı müstakil evin 2'inci katında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını gece uyanıp tesadüfen fark eden Elif Demir (63), oğlu İsmail Demir, gelini ve torunlarıyla birlikte can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangında 3 katlı müstakil ev adeta küle dönerken o anlar anbean kameralara yansıdı.

"BU EVİ YAPTIRAMAM"

Yaşadıkları dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Elif Demir, "Bir uyandım ki tuvaletin orada ışık vardı. Işığa doğru gittim, ev alev almıştı. Kaçın demeye kalmadan bütün ev alev aldı. 15 senedir burada oturuyorduk, her şeyim yandı. Şu anda komşularda veya kızımda kalıyoruz" dedi.

Yangına eşi ve çocuğuyla birlikte yakalanan İsmail Demir ise, "Annemin sesine kalktık, bütün ev alev almıştı. Eşim ve çocuğumu dışarıya çıkarttım ben de evi kontrol edip çıktım ama o sırada zehirlendim. Bütün camlar patladı, çok kötüydü" diye konuştu.