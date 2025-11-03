Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı

Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Adana, Yangın, Ev, Müstakil Ev, Elektrik, Tehlike, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 3 katlı müstakil ev yanarak küle döndü. Yangını gece uyanıp tesadüfen fark eden kadın, "Işığa doğru kalktım, 'Ev yanıyor' diye bağırdım sonra camlar patladı, aşağı zor indik" dedi.

Yangın, 31 Ekim gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Demir'e ait 3 katlı müstakil evin 2'inci katında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını gece uyanıp tesadüfen fark eden Elif Demir (63), oğlu İsmail Demir, gelini ve torunlarıyla birlikte can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangında 3 katlı müstakil ev adeta küle dönerken o anlar anbean kameralara yansıdı.

Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı - 1. Resim

"BU EVİ YAPTIRAMAM"

Yaşadıkları dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Elif Demir, "Bir uyandım ki tuvaletin orada ışık vardı. Işığa doğru gittim, ev alev almıştı. Kaçın demeye kalmadan bütün ev alev aldı. 15 senedir burada oturuyorduk, her şeyim yandı. Şu anda komşularda veya kızımda kalıyoruz" dedi.

Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı - 2. Resim

Yangına eşi ve çocuğuyla birlikte yakalanan İsmail Demir ise, "Annemin sesine kalktık, bütün ev alev almıştı. Eşim ve çocuğumu dışarıya çıkarttım ben de evi kontrol edip çıktım ama o sırada zehirlendim. Bütün camlar patladı, çok kötüydü" diye konuştu.

Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
