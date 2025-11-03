Anadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda? Manisa BB ile karşılaşacak

Anadolu Efes ile Manisa BB, lig mücadelesinde parkede karşı karşıya gelecek. Son haftaların form durumu ve yayın bilgileri merak edilirken maçın hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak. Bein Sports 5 üzerinden yayın şifreli olarak takip edilebilirken, beIN Sports Haber ekranında maç şifresiz şekilde izlenebilecek.

Bein Sports 5'e Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan ulaşılabilecek.

ANADOLU EFES MANİSA BB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Manisa BB arasındaki mücadele 3 Kasım 2025 Pazartesi akşamı oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

Maç, İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Sezon içinde ev sahibi avantajını iyi kullanan Anadolu Efes, bu karşılaşmada taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

ANADOLU EFES MANİSA BB MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Müsabaka beIN Sports Haber ekranından şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle uydu veya platform üzerinden beIN Sports Haber’e erişimi olan izleyiciler karşılaşmayı ücretsiz takip edebilecek.