Galatasaray Ajax maçı hakemi kim? Benoit Bastien yönettiği maçlar ve kariyeri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki dördüncü maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin hakem kadrosu UEFA tarafından duyuruldu. Açıklamanın ardından gözler Benoit Bastien'in geçmiş performanslarına, Türk ekipleriyle olan istatistiklerine ve kariyerine çevrildi.

GALATASARAY AJAX MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Ajax arasında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda’da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Johan Cruijff Arena’daki mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. 42 yaşındaki Bastien, UEFA tarafından son dönemde üst düzey maçlara atanan deneyimli hakemler arasında gösteriliyor. Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek, dördüncü hakem ise Thomas Leonard olacak.

Ayrıca VAR koltuğunda yine Fransa’dan Willy Delajod yer alırken AVAR görevini Belçikalı Bram Van Driessche yapacak.

BENOİT BASTİEN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Bastien, bugüne kadar Avrupa kupalarında çok sayıda mücadelede görev aldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde düdük çalan Fransız hakem, farklı liglerden birçok takımla karşılaştı. Kariyerinde toplamda 9 kez Türk takımlarının maçlarında görev yaptı. Bunlar arasında milli takım, U19, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarında görev aldı.

BENOİT BASTİEN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI VE SONUÇLARI

Benoit Bastien, Galatasaray’ın bugüne kadar iki Avrupa maçında düdük çaldı. Sarı kırmızılılar, Fransız hakemin yönettiği bu maçlarda sahadan beraberliklerle ayrıldı. İlk karşılaşma 2018-2019 sezonunda Almanya ekibi Schalke ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gerçekleşti ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci maç ise 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi’nde Barcelona karşısında oynandı ve o mücadele de 0-0 bitti.