Umman'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için beklenen karar resmen açıklandı. 23 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye ile Umman arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. Bu kapsamda "Umman'a vizesiz gidiliyor mu?" İşte tüm ayrıntılar.....

Türkiye ile Umman arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı. İki ülke vatandaşları artık turistik seyahatlerinde vize almak zorunda değildir. Artık Umman'a vizesiz gidilebilir.

Umman vatandaşları, turistlik amaçlı seyahatlerinde önceden vize almadan Türkiye'de 180 gün içinde 90 güne kadar kalabilecek.

Türk vatandaşları Umman'a her girişte 30 gün kalabilecek. 180 günlük süre zarfında toplamda 90 günü aşamayacak.

