Suudi Arabistan’da petrol krizi! Dünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor

Suudi Arabistan’da petrol krizi! Dünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor
Suudi Arabistan, düşen petrol fiyatları ve artan harcamalar nedeniyle 2 trilyon dolarlık Vision 2030 hayalinde frene bastı. Ülkenin “geleceğin şehri” olarak tanıttığı The Line projesi, planlandığı 110 mil yerine yalnızca birkaç mil uzunluğunda olacak.

Suudi Arabistan, düşen petrol fiyatları ve artan harcamalar nedeniyle 2 trilyon dolarlık Vision 2030 projesinde frene bastı. Ülkenin geleceğin şehri olarak tanıttığı 100 mil uzunluğundaki The Line projesi, yalnızca birkaç mil uzunluğunda olacak şekilde küçültüldü.

PETROL FİYATLARI PLANLARI SARSTI

Vision 2030 planı, Suudi Arabistan’ı petrolden bağımsız hale getirip turizm, teknoloji ve eğlence alanında küresel bir merkez yapmayı hedefliyordu. Ancak proje, petrolün varil fiyatının 100 dolar civarında olacağı varsayımıyla hazırlanmıştı.

Fiyatların 60 dolar seviyesine düşmesiyle birlikte bütçe açığı büyüdü ve Riyad yönetimi dev yatırımları gözden geçirme kararı aldı.

"ÇOK FAZLA HARCADIK"

Başkentteki bir yatırım forumunda konuşan yetkililer, "Çok fazla harcadık. 100 mil hızla koştuk. Şu anda bütçe açığı var, önceliklerimizi yeniden belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanlarından Jerry Inzerillo, ülkenin ekonomik koşullarına göre "rotasını düzelttiğini" belirterek daha temkinli adımlar atılacağını söyledi.

Dağ beldesi Trojena, yapay bir gölden sağlanan suyla üretilen kar kullanılarak 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmak üzere planlanmıştı.

THE LİNE KÜÇÜLDÜ

Başlangıçta 110 mil uzunluğunda planlanan, sıfır karbon emisyonlu ve tamamen akıllı sistemlerle donatılacak The Line projesi, artık yalnızca birkaç mil uzunluğunda olacak. Şehrin 9 milyon yerine yaklaşık 300 bin kişiyi barındırması bekleniyor.

Inzerillo, projenin “2040 yılında hayat kalitesinin nasıl olabileceğine dair bir laboratuvar” olarak yeniden konumlandırıldığını söyledi.

DİĞER PROJELER DE ERTELENDİ

Dağ tatil beldesi Trojena ve Riyad’daki dev New Murabba şehri dahil birçok mega proje de ertelendi. Trojena’nın 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapması planlanıyordu, ancak açılış tarihi birkaç yıl sonraya sarktı.

New Murabba’nın da 2040’tan önce tamamlanamayacağı tahmin ediliyor.

RİYAD YÖNÜNÜ YAPAY ZEKAYA ÇEVİRDİ

Ekonomi Bakanı Faisal Alibrahim, “Önceliğimizi teknoloji ve yapay zekaya kaydırıyoruz” diyerek yeni dönemin yatırım yönünü işaret etti.

Suudi yönetimi, 2034 Dünya Kupası ve Expo 2030 için gereken altyapı projelerini tamamlarken, bazı gösterişli yatırımları ise tamamen iptal etti.

Riyad’ın petrol gelirlerine dayalı ekonomik modeli zorlansa da ülke, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında bölgesel lider olma hedefini sürdürüyor.

