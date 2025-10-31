'Rus petrolü olmadan ayakta kalamayız!' Avrupa ülkesi Trump'tan 'istisna' bekliyor

ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkenin liderine 'Rusya'dan petrol almayın' çağrısında bulundu. Söz konusu ülkelerden biri de Macaristan.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir radyo kanalına, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ORBAN'DAN TRUMP'A 'İSTİSNA' TALEBİ

Macaristan karayla çevrili bir ülke olduğu için petrol ihtiyacını karşılamada boru hatlarından faydalanmak zorunda kaldıklarını dile getiren Orban, "Amerikalıların Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlardan muafiyet tanınmasını istiyorsak, bu özel durumu onlara anlatmamız gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine, "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar" ifadesini kullanmıştı.

'RUS PETROLÜ OLMADAN YAPAMAYIZ'

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rus petrolü veya gazı almaya devam edeceklerini belirtmiş, "Rus petrolü veya gaz kaynakları olmadan ülkemiz için enerjinin güvenli tedarikini sağlayamayız." demişti.

TRUMP'TAN RET

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet" talebine olumsuz cevap verdiğini belirtti.