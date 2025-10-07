Orban’dan Erdoğan’a teşekkür: Türkiye olmasa enerji güvenliğimiz olmazdı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak, “Avrupa Birliği bugün en stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya’yı almalı. Macaristan bunu yaptı, Orta Avrupa da bunun farkında.” dedi.

ERDOĞAN VE ALİYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Enerji alanındaki iş birliğine özel vurgu yapan Orban, “Çok yoğun iş birliği yapmazsak başarıya ulaşmak mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim; Türkiye güvenilir bir transit ülke olduğu için Macaristan’a güvenli enerji tedariki sağlıyor. Aynı şekilde Sayın Aliyev’e de teşekkür ederim; yatırımlar sayesinde Macaristan enerji piyasasına girebildi.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

'ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GÜÇLÜ LİDERLERLE ÜMİT VERİCİ BİR TABLO VAR'

“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilen zirveye; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Orban konuşmasında, “Bizde enerji güvenliği, büyüme ve güçlü liderler var. Orta Asya’nın güçlenmesine yönelik de umut verici bir gelecek görüyorum. Hepinizi tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.

'BRÜKSEL, TDT'NİN STRATEJİK ÖNEMİNİ FARK ETMELİ'

Avrupa Birliği’nin mevcut ticaret politikalarını eleştiren Orban, “Rusya ile bağlarımızı kestik, Afrika ve Çin’le ilişkilerimiz karmaşık hale geldi. Avrupa Birliği bugün TDT ve Orta Asya’yı stratejik ortak olarak görmeli. Macaristan bunu yaptı, Orta Avrupa da farkında. Batı Avrupa’nın da bunu anlaması gerekiyor.” diye konuştu.

Orban, “Brüksel’in bu karmaşık siyasi durumu düzeltmesi ve stratejik düşünme düzeyine ulaşması gerekiyor.” diyerek AB’ye net bir çağrı yaptı.

'AB BİR SAVAŞ STRATEJİSİ İZLİYOR'

Macar lider, Avrupa Birliği’nin Ukrayna politikasını da sert sözlerle eleştirerek, “AB, Rusya’ya karşı cephede askeri araçlarla savaş kazanmak istiyor. Bu bir savaş operasyonu haline geldi. Biz Macarlar, barıştan yanayız. Ateşkes ve müzakere çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Orban, “Ukrayna’da barış olursa Avrupa’nın güvenliği sağlanır. O yüzden barışı savunduğumuzda Macaristan’ın güvenliğini de savunmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASIYLA İŞ BİRLİĞİ AVRUPA İÇİN FIRSATTIR'

Orban konuşmasını şu sözlerle tamamladı: