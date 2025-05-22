Erdoğan, Macaristan’da TDT Zirvesinde Kıbrıs ve Gazze mesajı verdi: Türk birliği KKTC'siz olmaz

Macaristan’da yapılan Türk Dünyası Devlet Başkanları zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının eksik kalacağını düşünüyoruz. KKTC’nin tam üye olduğu günleri görmeyi ümit ediyorum” dedi. Zirve bildirisinde KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı.

İSMAİL KAPAN BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da “Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi”nde konuştu. Budapeşte’deki zirvede KKTC ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, TDT’nin de çok başarılı bir oluşum olduğunu dile getirdi. Erdoğan şunları söyledi: Teşkilat olarak nice zorluğun, ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye doğru baktığımızda bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz. Elbette önümüzde daha gidilecek çok mesafe var ama siz kardeşlerimle hedefe varacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum.

DAHA FAZLA OMUZ VERİN

“Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak birbirimizi kollarken aramızdaki dayanışmayı çok daha görünür kılmamız gerekiyor. Aile meclisimizin, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırmasının önemini vurgulamak istiyorum. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan, gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz.”

KKTC TAM ÜYE OLMALIDIR

“Bu minvalde Aksakallar Konseyimizin mayıs ayı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği toplantıyı çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Akademisine gözlemci üyeliğine dair aldığımız kararı çok önemli bir ilave adım olarak görüyoruz. İnşallah uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum.”

İSRAİL DURDURULMALIDIR

“Gazze’de sivil halk cehennemi yaşıyor. Yardım ulaşmazsa 14 bin bebeğin öleceğine dair vahim bir uyarıda bulunuldu. Gazze’deki çabalara katkılarımız önemlidir. İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığının durdurulması, Filistin’in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor. İsrail’in yayılmacılığı bir an önce durdurulmalıdır.”

SURİYE’DE İSTİKRAR ÖNEMLİ

“Bölgenin güvenliğe yönelik sınamaların en önemlilerinden biri olan Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Taraflar 2022 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz günlerde yeniden İstanbul’da bir araya geldi. Detaylı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz. Keza 14 yıl süren ihtilafın ardından Suriye’nin istikrara kavuşmasına yönelik yoğun çabalarımız devam ediyor. Bu fırsatın aktif ve doğru şekilde kullanılması sadece Suriye’de değil, bölge ve ötesinde istikrarın sağlanması açısından önemlidir.”