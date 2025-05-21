Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile beraber kültürel programa katıldı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da, Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.
Macaristan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa iştirak etti.
Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru