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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile beraber kültürel programa katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile beraber kültürel programa katıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da, Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile beraber kültürel programa katıldı - 1. Resim

Macaristan'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile beraber kültürel programa katıldı - 2. Resim

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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