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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümü paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan, Çerkes Sürgünü&#039;nün yıl dönümü paylaşımı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 1864'teki Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya’dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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