TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde?

TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara&#039;da nerede yapılacak, hangi ilçelerde?
Türkiye Gazetesi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da inşa edilecek 30 bin 780 konutun ilçe ilçe dağılımı netleşti. Başvuru tarihleri, ödeme şartları ve kontenjan ayrıntıları araştırılırken projenin başvuru şartları merak ediliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak araştırılıyor. 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Ankara'da yapılacak 30 bin 780 sosyal konutun hangi ilçelere inşa edileceği açıklandı. 

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ANKARA'DA NEREDE YAPILACAK?

Ankara'da yapılacak sosyal konutlar, şehrin hem merkez hem de kırsal ilçelerinde planlandı. En fazla konut, nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç analizine göre Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'a ayrıldı. Proje kapsamında konutlar yatay mimari, sosyal alanları, yeşil alan ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilecek.

Konutların inşa sürecinin 2025 sonu itibarıyla başlaması beklenirken, ilk teslimlerin Mart 2027'den itibaren yapılacağı bildirildi. TOKİ yetkilileri, Ankara'daki projelerde ulaşım olanakları, şehirleşme planları ve bölgesel ihtiyaçların dikkate alındığını vurguluyor. Konut bölgelerinde okul, park, sağlık ve sosyal donatı alanlarının da projeye dahil edilmesi bekleniyor.

TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde? - 1. Resim

500 BİN SOSYAL KONUT ANKARA'DA YAPILACAĞI İLÇELER

TOKİ tarafından paylaşılan listeye göre Ankara’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 30 bin 780 konut şu ilçelere yapılacak: Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar. En fazla konut, 21 bin 780 adetle merkez ilçe grubunda yer alıyor.

Projede dikkat çeken ilçelerden biri Polatlı oldu. 1.500 konutluk proje ile ilçe genelinde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Ayrıca Sincan için 4.000, Beypazarı için 750, Çubuk için 500, Elmadağ için 500 ve Kahramankazan için 300 sosyal konut ayrıldı. 

TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde? - 2. Resim

