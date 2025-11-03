Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'de 130 yolculu tren raydan çıktı! Bazı hatlar kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’nin Cumbria bölgesinde 130 yolcuyu taşıyan bir trenin raydan çıktığı bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kaydedilirken, Preston şehri kuzeyindeki tüm hatlar kapatıldı.

İngiltere’de tren kazası meydana geldi. İskoçya’nın Glasgow şehrinden Londra’ya hareket eden 130 yolculu tren, İngiltere’nin kuzeyindeki Cumbria bölgesinde raydan çıktı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, Cumbria’da meydana gelen tren kazası sonrası alarma geçildiğini ve "rapor edilen herhangi bir yaralanma olmadığını" söyledi.

BBC’ye konuşan İngiliz Bakan Alexander, "Yolcuların trenden güvenli bir şekilde tahliyesi için hızlı hareket edeceğiz. Tren işletme şirketi ve demiryolu kazası soruşturma birimiyle sürekli iletişim halinde olacağım" dedi. Heidi Alexander, kazanın nedenine ilişkin yetkililerle temas halinde kalacağını belirtti.

ŞEHRİN KUZEYİNE GİDEN TÜM HATLAR KAPATILDI

Tren firması Avanti West Coast tarafından yapılan açıklamada, "Kaza nedeniyle Preston şehri kuzeyindeki tüm hatlar kapalıdır. Lütfen bugün Preston’ın kuzeyine seyahat etmeye çalışmayın. İlerleyen saatlerde daha fazla bilgi vereceğiz ancak birkaç gün boyunca ciddi aksaklıkların yaşanması muhtemeldir" denildi.

BAZI YOLCULAR ŞOKTA

Trendeki yolcuların, Cumbria’daki Shap Wells Hotel’e götürüldüğü öğrenildi. Otelin yöneticisi Shabeeh Hassan, 130 yolcunun yerel saatle 07.30’da giriş yaptığını söyledi. Hassan, bazı yolcuların şokta olduğunu aktardı. Hassan, "Elimden geldiğince onları rahat ettirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

