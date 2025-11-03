Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dwayne Johnson öldü mü? Hayatına dair ortaya atılan iddialar gündemde

Dwayne Johnson öldü mü? Hayatına dair ortaya atılan iddialar gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dwayne Johnson öldü mü? Hayatına dair ortaya atılan iddialar gündemde
Dwayne Johnson, Sosyal Medya, Sağlık Durumu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dwayne Johnson sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddiaları gündeme geldi. Amerikalı aktör, iş insanı ve eski profesyonel güreşçi "Thre Rock" olarak tanınan Johnson tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki, Dwayne Johnson öldü mü? İşte tüm ayrıntılar...

Dwayne Johnson 2 Mayıs 1972 yılında doğdu. Hayward, Kaliforniya'da doğan Johson, 1996 yılında profesyonel güreşe başladı ve 1990'ların sonu ile 2000'lerin başındaki Atittude Era'da WWE'nin en etkili güreşçilerinden biri olarak tanındı.

1999 yılında oyunculuğa adım atan Johnson, sinema kariyerinde Kuzey Amerika'da 3,5 milyar dolar, dünya çapında ise 10,5 milyar doları aşan hasılat elde ederek dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri oldu. 1997 yılında Dany Garcia ile evlenen Johnson'IN 2001 doğumlu Simone Alexandra isminde bir kızı bulunuyor. Şu sıralara sosyal medyada Dwayne Johnson öldüğüne dair iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı | Türkiye Gazetesi

DWAYNE JOHNSON ÖLDÜ MÜ? 

Dwayne Johnson ölmemiştir, şu anda hayattadır. Hollywood'un efsane isimlerinden Dwayne "The Rock" Johnson, yeniden asılsız ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal meydada hızla yayılan bir haber, ünlü oyuncunun ilm çekimi esnasında yaşanan "başarısız bir aksiyon sahnesi" sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı. 

Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışmalarına devam ettiği açıklandı. Daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelen ünlü oyuncu, hayranlarına endişelenmemeleri yönünde mesajlar iletildi. 

Ünlü aktör The Rock Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti

DWAYNE JOHNSON'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Popüler oyuncunun sağlıklı ve aktif bir şekilde yaşamına devam ettiği doğrulandı. Dwayne Johnson, kariyeri boyunca daha önce de benzer asılsız iddiaların hedefi haline geldi.

Şu anda gayet sağlıklı olan Dwayne Johnson başarılı olarak kariyerine devam etmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kripto milyarderini affeden Trump, bir ay sonra ‘tanımıyorum’ dedi!Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflarda - Haberler6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! Halı ve koltuk yıkama makinesi, akıllı tartı ve daha fazlası raflardaGalatasaray Ajax maçı hakemi kim? Benoit Bastien yönettiği maçlar ve kariyeri - HaberlerGalatasaray Ajax maçı hakemi kim? Benoit Bastien yönettiği maçlar ve kariyeriPolis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? 2025 EGM promosyon ödeme tarihi araştırılıyor - HaberlerPolis promosyonu ne zaman, hangi gün yatacak? 2025 EGM promosyon ödeme tarihi araştırılıyorAnadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda? Manisa BB ile karşılaşacak - HaberlerAnadolu Efes basketbol maçı hangi kanalda? Manisa BB ile karşılaşacakRecep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendi - HaberlerRecep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendiTOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - HaberlerTOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...