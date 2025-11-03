Dwayne Johnson öldü mü? Hayatına dair ortaya atılan iddialar gündemde

Dwayne Johnson 2 Mayıs 1972 yılında doğdu. Hayward, Kaliforniya'da doğan Johson, 1996 yılında profesyonel güreşe başladı ve 1990'ların sonu ile 2000'lerin başındaki Atittude Era'da WWE'nin en etkili güreşçilerinden biri olarak tanındı.

1999 yılında oyunculuğa adım atan Johnson, sinema kariyerinde Kuzey Amerika'da 3,5 milyar dolar, dünya çapında ise 10,5 milyar doları aşan hasılat elde ederek dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri oldu. 1997 yılında Dany Garcia ile evlenen Johnson'IN 2001 doğumlu Simone Alexandra isminde bir kızı bulunuyor. Şu sıralara sosyal medyada Dwayne Johnson öldüğüne dair iddialar ortaya atılmaya başlandı.

DWAYNE JOHNSON ÖLDÜ MÜ?

Dwayne Johnson ölmemiştir, şu anda hayattadır. Hollywood'un efsane isimlerinden Dwayne "The Rock" Johnson, yeniden asılsız ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal meydada hızla yayılan bir haber, ünlü oyuncunun ilm çekimi esnasında yaşanan "başarısız bir aksiyon sahnesi" sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı.

Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışmalarına devam ettiği açıklandı. Daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelen ünlü oyuncu, hayranlarına endişelenmemeleri yönünde mesajlar iletildi.

DWAYNE JOHNSON'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Popüler oyuncunun sağlıklı ve aktif bir şekilde yaşamına devam ettiği doğrulandı. Dwayne Johnson, kariyeri boyunca daha önce de benzer asılsız iddiaların hedefi haline geldi.

Şu anda gayet sağlıklı olan Dwayne Johnson başarılı olarak kariyerine devam etmektedir.