Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir

Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir
Kalp Hastalıkları, Genetik, Gen Tedavisi, Kardiyoloji, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllardır yapılan araştırmalar, kalp krizi sırasında ölen kalp kası hücrelerinin yeniden oluşmadığını gösteriyordu. Ancak bu durum yakında değişebilir. New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden bir grup bilim insanı, 'kalbin kendini iyileştirmesini sağlayabilecek' bir yöntemi keşfetti.

Dünyanın dört bir yanındaki kardiyologlar, yıllar boyu süregelen çalışmalarda hasar gören bir kalbin kalıcı olarak zedelendiğini ortaya koymuş, bu durumun geri dönüşü olmadığını belirtmişti. 

Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir - 1. Resim

DEVRE DIŞI KALAN BİR GEN UYANDIRILIYOR

Ancak New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden bir grup bilim insanı, CCNA2 (Cyclin A2) adı verilen ve doğumdan sonra devre dışı kalan bir geni yeniden 'uyandırarak' yetişkin insanlardaki kalp hücrelerinin laboratuvar ortamında bölünüp çoğalmasını sağladı.

Nature Regenerative Medicine dergisinde yayımlanan çalışma, kalp dokusunun 'kalp krizi veya hasar sonrası yeniden büyümesinin mümkün olabileceğini' ; bunun da 'nakil veya kalp pompası ihtiyacını azaltabileceğini' gösteriyor.

Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir - 2. Resim
İlk karedeki hücre 55 yaşındaki bir donör kalbine ait. Bir sonraki görüntü, hücrenin Siklin A2 aldıktan sonra yuvarlandığını ve hücre bölünmesinin kısa bir süre sonra gerçekleştiğini gösteriyor. Üçüncü görüntü, aynı kalp kasının iki yavru hücreye bölünmek üzere olduğunu gösteriyor. Son görüntü ise, birinci görüntüdeki hücrenin artık tamamen iki hücreye bölündüğü bu bölünmenin nihai sonucunu gösteriyor.

KALP KENDİNİ ONARABİLİR

Yaklaşık 20 yıldır kalbin yeniden onarım gücünü kazanması için çalışan Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Direktörü Dr. Hina Chaudhry ve ekibi,  2014 yılında CCNA2 genini yeniden aktive ederek bir büyük memelinin (domuz) kalbini onarmayı başaran ilk ekip olmuştu.

Domuz kalbinin insan kalbiyle büyük benzerliği nedeniyle o dönemdeki çalışma büyük ses getirmişti. Yeni araştırmada ise aynı yaklaşımın yetişkin insan kalp hücrelerinde de işe yaradığı kanıtlandı.

Bilim insanları, zararsız bir virüs aracılığıyla aktif CCNA2 genini, 21, 41 ve 55 yaşlarındaki bağışçı kalplerinden alınan hücrelere taşıdı. Mikroskop altında, genin etkisiyle hücrelerin yeniden canlanmaya başladığı gözlemlendi.

Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir - 3. Resim

En dikkat çekici sonuçlar, 41 ve 55 yaşındaki kalplerden alınan hücrelerde görüldü. Gen tedavisinin ardından bu olgun hücreler yeniden bölünmeye başladı. Mikroskop altında, hücrelerin önce yuvarlandığı, yeniden düzenlendiği ve ardından ikiye bölündüğü kaydedildi.

Her yeni hücre, normal, sağlıklı bir kalp hücresi gibi davrandı; yapısını ve ritmini korudu.

"KALP HÜCRELERİ YENİDEN BÖLÜNÜP İŞLEVSEL HALE GELEBİLİR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Chaudhry şöyle konuştu:

"Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölümün bir numaralı nedeni. Yetişkin kalp kası hücreleri doğumdan sonra bölünmeyi durdurur. Ancak araştırmamız, orta yaşlı yetişkin kalp hücrelerinin bile yeniden bölünüp işlevsel hale getirilebileceğini gösteriyor. Bu, kalp hastalıklarını sadece yönetmekten çıkıp, kalbi gerçekten onarmaya geçiş anlamına geliyor."

Bir sonraki adım, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alarak, tedaviyi kalp hastalarında denemeye başlamak olacak.
Bilim insanları, genin canlı bir kalbe güvenli şekilde iletilmesi ve yenilenmenin kontrollü biçimde gerçekleşmesinin en büyük zorluk olacağını belirtiyor.

Hastalara umut ışığı olacak! 20 yıllık çalışma ortaya koydu: Kalp kendini iyileştirebilir - 4. Resim

Yine de, yöntem insanlarda da işe yararsa, kalp hastalıkları tedavisinde devrim niteliğinde olacak.

Dr. Chaudhry, "Bu, neredeyse yirmi yıllık çalışmamızın doruk noktası. Kalbin uyuyan genleri yeniden etkinleştirerek onarılabileceği fikrini ilk biz ortaya attık. Şimdi bu vizyonu hastalara bir adım daha yaklaştırdık." ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
