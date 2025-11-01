Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'nın kritik S-400 üssü Ukrayna ajanlarının eline geçti! Kuzey kalkanı delindi

Rusya'nın kritik S-400 üssü Ukrayna ajanlarının eline geçti! Kuzey kalkanı delindi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya&#039;nın kritik S-400 üssü Ukrayna ajanlarının eline geçti! Kuzey kalkanı delindi
Ukrayna, Rusya, S-400, Hava Savunma, Ağ, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın kuzey kalkanı delindi! Ukrayna yanlısı ATESH ağı, St. Petersburg yakınlarındaki S-400 “Triumf” hava savunma üssüne gizlice sızarak kritik askeri verileri ele geçirdi.

Ukrayna yanlısı ATESH ağı, St. Petersburg yakınlarında bulunan Rus S-400 "Triumf" hava savunma üssüne sızarak kritik askeri bilgileri ele geçirdi.

Leningrad bölgesindeki Reshetnikovo yerleşimi yakınlarında bulunan 1488. Hava Savunma Füze Alayı’na gizli bir görevle sızdığını açıklayan ATESH, üs içinde S-400 Triumf füze sistemlerinin konumlarını, komuta merkezini, radar istasyonlarını ve devriye rotalarını incelediklerini açıkladı.

Toplanan tüm veriler Ukrayna Savunma Kuvvetlerine aktarıldı.

RUSYA'NIN KUZEY KALKANI ÇÖKTÜ

Hava Savunma Alayı, St. Petersburg’u ve Rusya’nın kuzeybatısındaki kritik altyapıyı koruyan hava savunma ağının en önemli unsurlarından biri olarak biliniyor.

S-400'LER ARTIK HEDEFTE

ATESH, daha önce Zaporizhzhia cephesinde Rus hava savunma sistemlerinde büyük arızalar yaşandığını açıklamıştı. Grup, birçok Tor fırlatıcısının mekanik sorunlar nedeniyle traktörlerle çekilmek zorunda kaldığını, bu yüzden Ukrayna ordusunun hassas saldırılarına açık hale geldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

Altında düşüş devam edecek mi? ABD'li banka Morgan Stanley'den çarpıcı tahminMinibüsü evi yapmıştı… Dursun Ali Ermiş’in kahreden sonu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli diplomatın oğlu ABD'de polisi kasten ezdi! 500 dolar bağışla aklandı - Dünyaİsrailli diplomatın oğlu ABD'de polisi kasten ezdi!Dünya'da bir ilk! 2007 sonrası doğanlar ömür boyu sigara alamayacak - DünyaDünyada bir ilk! 2007 sonrası doğanlar sigara alamayacak!New York’ta iki yolcu uçağı çarpıştı! Personel krizi facia getirdi - Dünyaİki yolcu uçağı çarpıştı! Personel krizi facia getirdiKomşu itiraf etti! 'ABD’yi Türkiye ikna etti' - Dünya'ABD’yi Türkiye ikna etti'Rus keşif uçağı sınırda üçüncü kez yakalandı! Polonya MiG-29’ları devreye girdi! - DünyaÜçüncü ihlal! Rus keşif uçağı sınırda durdurulduHindistan’da korkunç izdiham! 12 kişi ezilerek öldü - Dünya12 kişi ezilerek öldü!
Sonraki Haber Yükleniyor...