Rusya'nın kritik S-400 üssü Ukrayna ajanlarının eline geçti! Kuzey kalkanı delindi

Ukrayna yanlısı ATESH ağı, St. Petersburg yakınlarında bulunan Rus S-400 "Triumf" hava savunma üssüne sızarak kritik askeri bilgileri ele geçirdi.

Leningrad bölgesindeki Reshetnikovo yerleşimi yakınlarında bulunan 1488. Hava Savunma Füze Alayı’na gizli bir görevle sızdığını açıklayan ATESH, üs içinde S-400 Triumf füze sistemlerinin konumlarını, komuta merkezini, radar istasyonlarını ve devriye rotalarını incelediklerini açıkladı.

Toplanan tüm veriler Ukrayna Savunma Kuvvetlerine aktarıldı.

RUSYA'NIN KUZEY KALKANI ÇÖKTÜ

Hava Savunma Alayı, St. Petersburg’u ve Rusya’nın kuzeybatısındaki kritik altyapıyı koruyan hava savunma ağının en önemli unsurlarından biri olarak biliniyor.

S-400'LER ARTIK HEDEFTE

ATESH, daha önce Zaporizhzhia cephesinde Rus hava savunma sistemlerinde büyük arızalar yaşandığını açıklamıştı. Grup, birçok Tor fırlatıcısının mekanik sorunlar nedeniyle traktörlerle çekilmek zorunda kaldığını, bu yüzden Ukrayna ordusunun hassas saldırılarına açık hale geldiğini duyurmuştu.