Haberler > Dünya > Ukrayna'ya savaş desteği için 2 bin asker gönderecekler! Rusya'dan çarpıcı Fransa iddiası

Ukrayna'ya savaş desteği için 2 bin asker gönderecekler! Rusya'dan çarpıcı Fransa iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ukrayna&#039;ya savaş desteği için 2 bin asker gönderecekler! Rusya&#039;dan çarpıcı Fransa iddiası
Rusya, Fransa, Asker, Ukrayna Savaşı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ateşkes ve barış görüşmeleri tıkanma aşamasındayken Avrupa'nın Moskova'ya karşı harekete geçtiği öne sürüldü. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa'nın Ukrayna'ya destek için 2 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Salı günü, Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin kadar asker ve subaydan oluşan bir birlik göndermeye hazırlandığını iddia etti.

Açıklamada, bu birliğin çekirdeğini, çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen Fransız Yabancı Lejyonu'nun saldırı birlikleri oluşturacağı belirtildi.

Ukrayna'ya savaş desteği için 2 bin asker gönderecekler! Rusya'dan çarpıcı Fransa iddiası - 1. Resim

"ASKERLER YOĞUN EĞİTİMDEN GEÇTİ"

Açıklamada “Şu anda, lejyonerler Ukrayna'ya komşu Polonya sınır bölgelerinde konuşlanmış durumda, yoğun savaş eğitimi alıyor, silah ve askeri teçhizat alıyorlar. Yakın gelecekte Ukrayna'nın merkezi bölgelerine nakledilmeleri planlanıyor” denildi.

Ukrayna'ya savaş desteği için 2 bin asker gönderecekler! Rusya'dan çarpıcı Fransa iddiası - 2. Resim

SVR ayrıca, Fransa'daki hastanelerin, yaralı askerleri kabul etmek için yüzlerce ek yatak oluşturarak kapasitelerini hızla genişlettiğini, doktorların ise saha koşullarına yönelik özel tıbbi eğitim aldığını belirtti.

Bu bilginin sızması durumunda Paris, bunun sadece Ukrayna'ya gelen ve seferber edilen Ukrayna askerlerini eğitmek için küçük bir grup eğitmenden ibaret olduğunu iddia etmeyi planlıyor.

