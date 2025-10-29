Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Salı günü, Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin kadar asker ve subaydan oluşan bir birlik göndermeye hazırlandığını iddia etti.

Açıklamada, bu birliğin çekirdeğini, çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen Fransız Yabancı Lejyonu'nun saldırı birlikleri oluşturacağı belirtildi.

"ASKERLER YOĞUN EĞİTİMDEN GEÇTİ"

Açıklamada “Şu anda, lejyonerler Ukrayna'ya komşu Polonya sınır bölgelerinde konuşlanmış durumda, yoğun savaş eğitimi alıyor, silah ve askeri teçhizat alıyorlar. Yakın gelecekte Ukrayna'nın merkezi bölgelerine nakledilmeleri planlanıyor” denildi.

SVR ayrıca, Fransa'daki hastanelerin, yaralı askerleri kabul etmek için yüzlerce ek yatak oluşturarak kapasitelerini hızla genişlettiğini, doktorların ise saha koşullarına yönelik özel tıbbi eğitim aldığını belirtti.

Bu bilginin sızması durumunda Paris, bunun sadece Ukrayna'ya gelen ve seferber edilen Ukrayna askerlerini eğitmek için küçük bir grup eğitmenden ibaret olduğunu iddia etmeyi planlıyor.