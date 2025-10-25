Yüzyılın soygununda yeni gelişme! Louvre’un çalınmayan mücevherleri Merkez Bankası’na taşındı

Fransa’nın kalbi Paris’te yer alan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, tarihin en sansasyonel hırsızlıklarından biriyle sarsıldı.

19 Ekim sabahı, sadece 7 dakika içinde gerçekleşen soygunda “Kraliyet Mücevherleri” olarak bilinen 8 paha biçilmez eser çalındı.

Soygundan sadece günler sonra, çalınmayan mücevherlerin bir bölümü, güvenlik gerekçesiyle Banque de France’ın yüksek güvenlikli kasalarına taşındı.

MÜCEVHERLER MERKEZ BANKASINA NAKLEDİLDİ

BFMTV’nin soruşturma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Apollo Galerisi’nde geriye kalan mücevherler 25 Ekim sabahı polis eşliğinde Fransa Merkez Bankası’na transfer edildi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen bu gizli operasyon, “sıfır risk” politikasıyla yürütüldü.

Artık “taç mücevherleri” olarak bilinen parçalar, Fransız altın rezervlerinin %90’ının saklandığı ulusal bankanın ana kasasında bulunuyor.

Alan, Paris’in 1. bölgesinde 25 metre derinlikte yer alan “La Souterraine” adlı kasa odasıyla biliniyor.

HIRSIZLAR 7 DAKİKADA LOUVRE'UN KALBİNİ BOŞALTTI

19 Ekim sabahı, dört kişilik bir ekip, çalıntı bir yük asansörü kullanarak Louvre’un Apollo Galerisi’ne girdi.

Güvenlik kameralarının kör noktalarından ilerleyen ekip, vitrin camlarını kırmadan çatlatıp mücevherleri el deliklerinden çekip aldı.

Soygun sırasında, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç da çalındı ancak kaçış sırasında hasarlı halde bulundu.

Kaçarken geride telsiz, scooter kaskı, lehim lambası ve benzin bidonu bıraktılar.

“ULTRA MODERN EKİPMAN, ESKİ ALTYAPIYA TAKILDI'

Soygunun ardından müze müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komisyonu’nda ifade verdi.

Des Cars, “Louvre’un son teknoloji güvenlik sistemini destekleyemeyen eski bir altyapıya sahip olduğunu” itiraf etti.

Müze yönetimi, dış cephede kamera sisteminin bulunmamasının, dört suçlunun müzeye yaklaşırken tespit edilmesini engellediğini açıkladı.

Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sundu ancak istifası reddedildi.

FRANSIZ POLİSİ İZ PEŞİNDE

Paris Savcısı Laure Beccuau, olay yerinde “150’den fazla DNA, parmak izi ve iz” bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmayı Suçla Mücadele Birimi (BRB) ve Kültürel Varlık Kaçakçılığıyla Mücadele Ofisi (OCBC) yürütüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Louvre’un güvenlik sistemindeki arızaların incelendiğini, müzenin ise "sıfır risk "protokolüne geçtiğini duyurdu.

ALMAN ŞİRKETTEN SKANDAL REKLAM

Soygunun ardından Alman kaldırma ekipmanı üreticisi Böcker, olaya ait bir fotoğrafı yeni reklam kampanyasında kullandı.

Hırsızların yük asansörüyle kaçarken görüntülendiği kare, Böcker’in sosyal medya paylaşımında şu başlıkla yer aldı:

"İşler hızlı gitmesi gerektiğinde… Böcker Agilo, 400 kiloluk hazinelerinizi 42 metre/dakika hızla taşır – fısıltı kadar sessiz."

Görsel kısa sürede viral oldu: 25 bin beğeni, 500 yorum ve 35 bin paylaşım aldı.

LOUVRE'UN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Skandalın ardından müze geçici olarak kapatıldı.

Yalnızca belirli bölümler yeniden açılırken, güvenlik sisteminin tamamının yenilenmesi planlanıyor.

Des Cars, “Bugün Louvre, korktuğum şeyin gerçekleştiği bir noktada. Bu, benim de sorumluluğumun olduğu korkunç bir başarısızlık” dedi.

DEĞER 88 MİLYON AVRO!

Çalınan eserlerin toplam değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, bu olay, Fransa tarihinin en büyük kültürel soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Fransız polisi, eserlerin ülke dışına çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı Interpol ile iş birliği yapıyor.