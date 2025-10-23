Sadece 4 gün arayla! Fransa, Louvre'dan sonra Denis Diderot Müzesi'nin soygunuyla sarsıldı

Dünyanın konuştuğu Louvre Müzesi’ndeki soygunun ardından Fransa’nın Langres şehrindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nde de hırsızlık gerçekleşti.

TOPLAM DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Müze binasının ön kapısının kırıldığı bildirilirken, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçilerinin bulduğu hazine koleksiyonuna ait 2 bin adet 18. ve 19. yüzyıla ait madeni para çalındı. Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun bildirdiğine göre, çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin Euro (yaklaşık 43 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, bunun planlı ve hedefe yönelik bir hırsızlık olduğu bildirildi. Olayın ardından müze geçici olarak kapatılırken güvenlik sistemlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Fransa’da art arda yaşanan soygunlar ülkeyi ayağa kaldırırken; kültürel mirasın korunmasına ilişkin yeteri kadar önlem alınmadığını bir kez daha gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa’nın başkenti Paris’teki meşhur Louvre Müzesi 19 Ekim’de tarihe geçecek bir soygun hadisesine sahne oldu. Senede 9 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği Louvre’a güpegündüz giren hırsızlar, kıymetli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise üç dört hırsızın katıldığı soygunun 7 dakika sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan art arda yaşanan hırsızlıklar, muhalefet partilerinden sert tepkilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu Üyesi Marion Maréchal, Fransa’nın “dünyanın alay konusu hâline geldiğini” söyledi ve Louvre Direktörü Laurence Des Cars ile güvenlik şefi Dominique Buffin’in istifasını istedi. Maréchal, Des Cars’ı 'güvenlik deneyimi yerine çeşitlilik politikalarına öncelik vermekle' suçladı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Louvre soygununu 'devletin çöküşünün yansıması olan tahammül edilemez bir utanç' olarak nitelendirdi.