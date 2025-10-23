Mücevherlerden de hırsızlardan da haber yok! 100’den fazla kişi soruşturuluyor

Soygunun üzerinden 72 saat geçmesine rağmen çalınan mücevherlerden hâlâ haber yok. 19 Ekim’de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisinde 7 dakikada soygunu gerçekleştirmiş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmıştı.

Le Parisien’e göre soruşturmacılar suçluların kullandığı bir motosiklet kaskı ve bir eldiven ele geçirdi. Bunlar, suçluların izini sürmeye yardımcı olabilecek ipuçları. TF1 Info’ya göre de delil hırsızlığı ve imhasında kullanılabilecek başka eşyalar da bulundu: İki açılı taşlama makinesi, bir kaynak makinesi, bir battaniye, bir telsiz ve bir bidon benzin. Suçlular, Louvre Müzesine girmelerini sağlayan sepeti ateşe vermeyi planlamış gibi görünüyor. Şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmış değil